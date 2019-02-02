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各級醫療機構不一樣 「護病比」入法5月1日上路

2019-02-02 09:39中央社 台北2日電

衛福部醫事司公告醫療機構設置標準，將護病比明確入法，規範醫院護理人員照顧病人數上...
衛福部醫事司公告醫療機構設置標準，將護病比明確入法，規範醫院護理人員照顧病人數上限，醫學中心為一名護理師照顧9名病人、區域醫院1比12，地區醫院1比15，今年5月1日上路。報系資料照
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衛福部醫事司公告醫療機構設置標準，將護病比明確入法，規範醫院護理人員照顧病人數上限，醫學中心為一名護理師照顧9名病人、區域醫院1比12，地區醫院1比15，今年5月1日上路。

現行醫療機構設置標準是以登記開放病床數訂定護產人員配置人數，也是醫療機構開設時的最低人力設置標準。但有鑑於國外已有研究指出，護產人員照護病人數與醫療品質及病人安全息息相關，特別是急性病的醫療照護，護理勞動議題一直受外界關注。

衛生福利部1日公告「醫療機構設置標準」修正案，明訂急性一般病床全日平均護病比，每一護產人員照顧的病人人數為醫學中心9人以下，區域醫院及精神科教學醫院為12人以下，地區醫院及精神科醫院為15人以下。

衛福部醫事司長石崇良接受中央社記者採訪時表示，新制明確規定每名護理人員要照顧多少病人，且分醫院等級不同而有彈性。過去都用醫院評鑑來要求醫院注意護理人力，醫院也多能遵守。現在明確入法後將不定時抽查，如果醫院違法且屢勸不聽，最重可停業處分。

石崇良也說，護理人力和病人數量都會流動，新制也給予適度彈性，如醫院因護產人員離職 、育嬰或其他原因異動，導致不符護病比規定，有30天的補正期。

新制將於今年5月1日上路，石崇良說，考量年後可能有護理人力流動，再給醫院3個月的緩衝期，醫院有足夠時間盡快補足相關人力。

依法也規定，醫院要每個月定期公告前一個月的護病比。

護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋接受中央社記者訪問表示，新制施行後會有一個公式提供醫院進行人力配置的換算，採全日平均制，意即早班的護理人員可能因容易有門診、緊急狀況等事務，照顧的病床數就會比較少，如一人照顧7至8名病人，但晚班的護理人員因病人多在休息、狀況應較少，可一人照顧到12個人左右。

高靖秋說，過去健保署已針對護理人力提供獎勵方案，結果發現有9成的醫院都能達標，也代表護病比已有足夠條件納入法律規範。新制的護病比確實還不夠理想，但過去法律從未規範，現在改革已經起步，且兼顧臨床所需，希望能做到雙贏。

國外的護病比有分科訂定，但台灣目前新制僅規範急性一般病房。高靖秋說，急性一般病房即內外婦兒病房，也是護理人員照顧最多病人的地方。如加護病房或洗腎等特殊病房，一名護理師照顧2至4名病人，人力負荷應不會有問題。

不過，高靖秋也說，護病比雖然入法，但後續如何「執法」很重要。除政府稽查，希望護理人員能勇敢擔任「吹哨者」角色，如果醫院有違法，應勇敢檢舉。醫院也應釋出善意，一起改變醫護過勞困境。

護理師衛福部
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