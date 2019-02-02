迎新春／過年這樣走 讓你今年都好運

2019-02-02 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



大年初一這樣走，讓你好運一整年。大年初一家家戶戶出外走春，但要如何走、怎麼走才能聚集一整年的好運？文化大學推廣部命理老師曾子玄表示，其實透過奇門遁甲陣推算，大年初一早上5點至7點可以攜帶發財金等物往西南方走100步並在附近的廟宇拜拜就能匯聚一整年的好運。

曾子玄說，奇門遁甲是古代人行軍打仗的方式之一，而其實商場如戰場，到了當代則是可以納吉祈福的方式，而除了5點至7點這個時間外，7點至9點則可以往東方走100步，找附近的廟宇拜拜也可獲得一整年的好運，「我自己做了幾年滿有效果的。」而選在大年初一做是因為代表一整年的好運。

曾子玄也提醒民眾，過年期間切勿把家中的垃圾拿出丟掉，尤其初一、初二是一年最旺的時候，而初一晚上9點至11點之後可以關門焚香，不要出門以留住財氣。

曾子玄指出，招財日則是大年初五、今年就是在2月9日，初五除了要送窮（把垃圾丟掉）外，還要去土地公廟或財神廟拜拜、把香火或信物帶回家，建議今年在9點至12點間拜拜。

曾子玄也說，除了迎財神外，其實還在「天赦日」，天赦日就是民眾向玉皇大帝祈福赦免掉過去一整年的過錯，而天赦日一定要去主祭玉皇大帝的廟宇如台北奉天宮等，可以有效協助運氣與事業的發展。

曾子玄提醒民眾，一般人在除夕領紅包，但應該初一再打開，為的就是留住財氣。而過年時祝福別人不要用負面的言語如「不要生病」，而要改寫成「今年會很健康」用語。

另雖然許多人移居至城市過得已不是傳統家庭的過年模式，在年味漸淡的現代社會，而信誼基金會在上月出版翁藝珊的「好忙的除夕」一書介紹包括將三代同堂家庭忙碌準備過年的點滴包括煮年夜飯、拜拜祭祖、除舊佈新、採買年貨、全家圍爐團圓、拜年守歲、說吉祥話、領紅包等。