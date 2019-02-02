過年團聚親友問感情事 同志朋友用這五招

2019-02-02 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



春節與親友團聚，單身的人最怕被長輩催婚，已婚的人最怕被催著生小孩，同志回家過年挑戰可能更大。台灣同志諮詢熱線提供過年必殺五招，教同志面對親友問題否有對象、想要出櫃等的時候，要怎麼接招、出招。

- 閃躲招

當你還沒準備好出櫃，但卻被親友問是否有對象，可以使出閃躲招。

- 表態招

當你願意多做一點點的時候，你可以使出表態招。回家鄉過年，記得戴上自己的彩虹小物，已經戴上的也別摘下來。熱線說，一方面可以讓家鄉的人知道其實也有友善同志的人存在，一方面也可以嘗試讓親人朋友理解這個象徵，多一個話題。

-試探招

熱線建議，如果願意，可以試探親友長輩是否友善，問問他對自己身上彩虹小物的看法，或是對友善同志的藝人的看法等等，讓事情跟自己有段距離，又可以知道對方態度為何。

-放大絕招

若親友開始說出讓你不舒服的言論，你可以使出放大絕招。熱線說，相信各位有不少壓箱底的大絕可使用，從立即變臉離場不留情面，到溫笑問候對方不幸福的家庭生活，或是以「恩啊喔」三字箴言充耳不聞，都是過年必備三錦囊。當然也可以溫柔而堅定的提供正確資訊，點到為止不吵架，讓話題停留在彼此尊重的點上。

-反守為攻

當你準備好要出櫃，也可以反守為攻。熱線說，過年其實是好時機。在假期結束前兩天，跟爸爸或媽媽對坐後，帶淚以「我有件事要跟你說」當開場白，讓對話繼續下去。再留一兩天陪他們，照顧並觀察彼此開櫃後的身心狀態。然後一開工就要立刻回到各自生活圈沉澱情緒，繼續出櫃其他步驟。