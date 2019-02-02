快檢查強制責任險是否逾期 一張罰單可抵3年保費

2019-02-02 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



快點回家檢查汽車、機車的強制保險證是否還在有效期限內。台北市區監理所說，去年光是他們轄下的監理站就開出逾萬張的罰單，都是強制保險逾期，其中機車占5/6。

監理所表示，「機車保證險逾期罰單從1500元起跳，最高可以罰到3000元，真的太不划算，因為強制保險的保費並不高。提醒車主要記得續保。」根據網路資料，機車一年強制險約658元、優惠價更只要488元或更低，一張罰單的錢可以買3年的保障。至於自用小汽車的強制險逾期罰3千元至1萬元，其他車輛為5千元至1.5萬元，如果肇事且強制險逾期還會被加重裁罰，機車最高1.2萬、自用小汽車2萬。

台北市區監理所表示，近來頻頻接到民眾反映已收到裁決所的交通違規罰單，為何又收到另一張監理所未投保強制險的罰單？監理所說，依強制汽車責任保險法第50條規定，警察機關於執行交通勤務時或公路監理機關於執行路邊稽查，應查驗保險證。對於未依規定投保者，應予舉發。台北市區監理所去年一整年開出逾萬張罰單，機車占最大宗。