親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

春節9天連假天氣、怎麼穿衣？一張圖秒懂

迎新春／這些事不能做！ 農曆過年禁忌盤點

快檢查強制責任險是否逾期 一張罰單可抵3年保費

2019-02-02 08:07聯合報 記者雷光涵╱即時報導

快點回家檢查汽車、機車的強制保險證是否還在有效期限內。台北市區監理所說，去年光是他們轄下的監理站就開出逾萬張的罰單，都是強制保險逾期，其中機車占5/6。

監理所表示，「機車保證險逾期罰單從1500元起跳，最高可以罰到3000元，真的太不划算，因為強制保險的保費並不高。提醒車主要記得續保。」根據網路資料，機車一年強制險約658元、優惠價更只要488元或更低，一張罰單的錢可以買3年的保障。至於自用小汽車的強制險逾期罰3千元至1萬元，其他車輛為5千元至1.5萬元，如果肇事且強制險逾期還會被加重裁罰，機車最高1.2萬、自用小汽車2萬。

台北市區監理所表示，近來頻頻接到民眾反映已收到裁決所的交通違規罰單，為何又收到另一張監理所未投保強制險的罰單？監理所說，依強制汽車責任保險法第50條規定，警察機關於執行交通勤務時或公路監理機關於執行路邊稽查，應查驗保險證。對於未依規定投保者，應予舉發。台北市區監理所去年一整年開出逾萬張罰單，機車占最大宗。

民眾騎車、開車違規被警察攔下開單，留意在紅單的右上角會有保險證未出示、逾期等勾選處，警方會通知監理所另外處分。監理所說，所以特別提醒車主，檢視強制汽車責任保險有無過期，保險公司也會在保險到期前通知車主兩次。只是許多車主因求學、工作、搬家等原因，收不到續保通知，務必通知保險公司辦理收件地址變更。

監理所提醒車主檢查強制險是否還在有效期限內。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
監理所提醒車主檢查強制險是否還在有效期限內。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
分享

保險罰單車主
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

春節出遊當心！日本、香港流感肆虐 東南亞、歐洲麻疹病例增

2019-02-01 23:57

過年出遊防流感兩招：勤洗手、公共空間戴口罩

2019-02-02 00:07

大樂透頭獎摃龜 周六晚獎金上看4億元

2019-02-01 23:26

奧客打罵員工 高鐵承諾逐案調查

2019-02-02 00:18

台彩春節 總獎金加碼到8億

2019-02-02 00:05

非聽不可／安寧照顧．心理健康

2019-02-01 23:43

新年健康新願／懷念沒有空汙的童年

2019-02-01 23:43

卵巢癌口服新藥 降低復發風險

2019-02-01 23:43

健保藥價調降 6月恐有「換藥潮」

2019-02-01 23:42

科普好健康／淺談口呼吸：生活習慣 能夠凌駕基因嗎?

2019-02-01 23:30

高醫團隊 進駐台東大武衛生所

2019-02-01 23:15

斜槓專業戶王偉忠自嘲人是很斜 但好像快槓不起來了

2019-02-01 22:07

王偉忠睽違5年出新書 書名《半減卻》你看懂了嗎

2019-02-01 21:33

陳時中視察花蓮醫療 籲民眾注意健康過好年

2019-02-01 20:15

她氣老公堅持蜜月去「墾丁」 網勸：這優點完勝日本！

2019-02-01 20:00

石二鍋開10年還要排2小時？網揭密：這杯才是本體！

2019-02-01 20:00

職災失智醫師蔡伯羌走失晚間尋獲 妻感謝各界幫忙

2019-02-01 19:48

患者小病衝急診 春節值班醫護年年翻白眼

2019-02-01 19:37

除夕夜魚刺插喉 這位耳鼻喉科醫師救了她

2019-02-01 19:30

美女醫師圍爐一半落跑 為了迎接除夕寶寶

2019-02-01 19:30

陳其邁暖男再現 蹲摸防疫犬喊「辛苦了」

2019-02-01 19:21

提供高速無線網路 故宮邀你打卡走春

2019-02-01 19:17

故宮肉形石前進澳洲 天地人為名展87組文物

2019-02-01 19:00

瘀青、燙傷都靠這鍋！阿嬤祖傳「乳白特效藥」 網讚：拌飯最佳

2019-02-01 18:13

不必搭機遠行 雲南之美就在佛陀紀念館

2019-02-01 18:10

有5個200萬頭獎的「金豬疊疊樂」 首個頭獎在新北刮出

2019-02-01 17:44

非洲豬瘟防疫 新北市提醒娃娃機業者注意擺放食品安全

2019-02-01 17:18

裁罰奏效 陳吉仲：春節前違規攜肉件數有減少

2019-02-01 16:54

舞台劇明晚空中見 黃致凱作品再探親情議題

2019-02-01 16:49

年關難過 雲林又有火雞禽流感

2019-02-01 16:46

編舞家張婷婷病逝 身後曝光網誌回顧人生辛酸

2019-02-01 16:38

周星馳的《新喜劇之王》還值得期待嗎？

2019-02-01 16:09

買整本刮刮樂虧錢 台彩：以一本計算中獎率不客觀

2019-02-01 15:46

看這裡！春節爬山這些山區步道手機有訊號

2019-02-01 15:43

台鐵區間車廂出礁溪站後突冒煙 乘客緊急接駁

2019-02-01 15:36

影／為就業、為食安！上烘焙課考證照 新住民學專長

2019-02-01 15:29

各國麻疹疫情增三成 春節出國旅遊門診不要怕「麻」煩

2019-02-01 15:13

台灣也有千島湖 4個絕佳賞湖景點報給你知

2019-02-01 15:05

連體嬰忠仁疑腦中風辭世 醫籲有4症狀快送醫

2019-02-01 15:01
看更多

熱門文章

別拖了！國保保費3月再不補繳 你恐少領60幾萬

2019-02-01 09:00

盤點春節10大禁忌：不要睡過中午、別掃地倒垃圾

2019-02-01 12:55

連體嬰忠仁疑腦中風辭世 醫籲有4症狀快送醫

2019-02-01 15:01

春節懶人包！國道、門診、天氣資訊看這裡

2019-02-01 14:40

編舞家張婷婷病逝 身後曝光網誌回顧人生辛酸

2019-02-01 16:38

放年假了！桃機湧人潮 總人次破14萬

2019-02-01 09:48

慶真國際狀告RIMOWA總廠 台灣代理權再起紛爭

2019-02-01 21:31

比照萬里隧道 北宜公路納入區間測速科技執法

2019-02-01 13:07

進公司9個月…總經理私給這包獎金 厚度讓他驚又喜

2019-02-01 11:50

這是拍電影嗎？1939年的大和旅社原貌重現

2019-02-01 15:39

還沒滿2週年！「豚骨一燈」信義店2月24日熄燈

2019-02-01 13:18

職災失智醫師蔡伯羌走失晚間尋獲 妻感謝各界幫忙

2019-02-01 19:48

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23

看清楚！嘉義縣市及各鄉鎮市春節垃圾清運日程

2019-02-01 20:56

春節國道休息站還能這樣玩 必買必吃大整理

2019-02-01 10:33

影／台鐵區間車經礁溪車廂冒煙車 乘客：火燒車嚇人

2019-02-01 14:42

前晚夢到中獎號碼 她帶女兒刮中300萬元樂尖叫

2019-02-01 12:07

4天增7例流感死亡 又見孩童發病3天死於H1N1腦炎

2019-02-01 14:50

南崁交流道國1北上入閘道設專用道、防撞導桿 紓解車流

2019-02-01 14:16

春節9天連假天氣、怎麼穿衣？一張圖秒懂

2019-02-02 07:35

敢互虧才是真愛！研究：愛開另一半玩笑 感情能長久

2019-02-01 09:39

太羨慕！這家手搖飲 年終上看8個月

2019-02-01 11:13

高鐵員工遭脫序旅客暴力相向 高鐵：已逐案調查

2019-02-01 13:03

金豬年財富多！提升財運 正月一定要做這兩件事

2019-02-01 14:38

放棄當醫生！馮彥翔改任心理師在台東守護弱勢兒童

2019-02-01 10:41

大樂透頭獎摃龜 周六晚獎金上看4億元

2019-02-01 23:26

機票只要788元！亞航「台北─長灘島」直飛航班開賣

2019-02-01 21:54

85度C蛋糕推快閃優惠 兩個100元有找

2019-02-01 11:24

陳其邁暖男再現 蹲摸防疫犬喊「辛苦了」

2019-02-01 19:21

懶人包／量販超市福袋祭332萬休旅、10萬現金等大獎

2019-02-01 16:57

買整本刮刮樂虧錢 台彩：以一本計算中獎率不客觀

2019-02-01 15:46

迎新春／這些事不能做！農曆過年禁忌盤點

2019-02-02 07:37

又見偉大母愛！ 母海豚背著孩子屍體游數日

2019-02-01 14:30

影／連假天氣變化大 小年夜回暖、除夕北部低溫15度

2019-02-01 11:33

看這裡！春節爬山這些山區步道手機有訊號

2019-02-01 15:43

今日星座運勢／水瓶展現自我得青睞 財富回收時刻

2019-02-02 00:00

趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運

2019-02-01 09:25

台鐵區間車廂驚傳起火 乘客宜蘭頭城站等待換車

2019-02-01 14:20

做公益也試手氣！大樂透加碼10天 每期頭獎保證1億

2019-02-01 12:35

春節天氣多變 吳德榮：年初五、六恐有強烈大陸冷氣團

2019-02-02 07:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top