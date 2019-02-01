日本、香港流感肆虐 春節出遊當心

今天是春節連假首日，不少民眾昨天提早放假出國，桃機第二航廈出境大廳有不少排隊辦理報到手續的民眾。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

國內估初二、初三是流感高峰期

疾管署昨公布，國內新增七例經審查與流感相關死亡病例及兩例麻疹確定病例，預計本季流感最高峰將在春節初二、初三。此外，不少民眾連假到海外旅遊，今年各國傳染病疫情較往年嚴峻，除了國人喜愛的日本、香港流感疫情嚴重，東南亞、歐洲麻疹疫情也不容小覷。

日本流感疫情 20年最嚴重

疾管署副署長羅一鈞表示，國內新增流感死亡個案多是五十歲以上民眾，均有慢性病史併發肺炎死亡，年紀最小的個案是一名四歲女童流感併發腦炎及肺炎。國內已有四例幼童感染Ｈ１Ｎ１併發腦炎過世。

羅一鈞表示，這波流感疫情以Ｈ１Ｎ１病毒（Ａ型流感）為主，較易讓幼兒感染者引發腦炎，有三成死亡率。令人擔憂的是，日本、香港等地陸續傳出孩子死於Ｈ１Ｎ１重症合併腦炎，日本流感疫情更是不斷升高，打破廿年最高紀錄。

日本厚生勞動省昨公布最新統計，單周患者人數達二二二萬六千人，創新紀錄，較前一周又增加近十萬人，累計本季流感就醫人數突破七六○萬人。國立感染症研究所指出，過去月餘以來檢測到的都是Ａ型流感，但Ｈ１Ｎ１與Ｈ３Ｎ２各半，罕見同時兩種Ａ型流感盛行

為防止國人將傳染病帶回國，羅一鈞強調，入境檢疫區防疫人員會特別留心從疫情嚴峻國家回來的旅客，若遇到發燒民眾，地方衛生單位將主動追蹤是否有就醫，避免疫情擴大。

東南亞、歐洲麻疹病例 飆5至10倍

另外，今年至目前累計六例麻疹境外移入，感染國家為菲律賓三例及越南三例，近五年同期我國均無病例。羅一鈞表示，據世界衛生組織統計，去年麻疹疫情較前一年增三成，目前東南亞、歐洲各國病例數為往年五至十倍，過年國人出國人數增加，國內麻疹風險恐增高。

羅一鈞提醒，民眾出發前先至國內旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估，保障旅途健康。另建議一九八一年以後出生成人，如計畫出國旅遊、探親，可先接種一劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（ＭＭＲ）。