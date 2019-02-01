斜槓專業戶王偉忠自嘲人是很斜 但好像快槓不起來了

2019-02-01 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



（以下文字／摘錄自《半減卻：王偉忠盡情吹牛六十年的心得報告》）

王偉忠睽違5年的新書《半減卻：王偉忠盡情吹牛六十年的心得報告》，是在學習馬術、親近馬的過程中所獲得的呼應人生的體會，集結百餘篇曾發表過的散文，以王偉忠特有的嘻笑怒罵、針貶時事風格寫就，包括談天地、話家常，還有親情的真情流露，論及敬佩人物時又感慨萬千，他的多重身分包括全能運動員幻想者／70歲成為奧運馬術項目台灣代表，並且自嘲「人還是很斜、但好像快槓不起來了」。

從說文解字的角度來看，半減卻（Half-halt）是馬術中專門用來控制步伐轉換的過渡動作，王偉忠藉此為書名，並寫下「人生也是如此，必須隨著年紀、隨著境遇來調整速度，這時候也必須半減卻、轉換成另一種態度，才能跑得久、跑得遠、跑得快樂」。

█精采書摘〈歐普拉的人生清單〉篇：

前不久飛到美國參加大女兒的大學畢業典禮，她是我們家清朝以來第一位留洋畢業生，意義非凡，心情愉悅的我一路上對空服員特別親切，完全沒當奧客！美國海關詢問入境目的，答：「參加女兒畢業典禮」，報上校名，「不便宜呀！」「是啊 !」瞬間達成共識。

典禮當天，校方邀請脫口秀主持人歐普拉為畢業生致詞。她娓娓道來、簡潔有力的談起媒體亂象、假新聞充斥，期許台下生力軍用真相來抵抗貪腐，我這新聞系老畢業生想起現在的媒體環境，真不知如何鼓勵學弟妹們。

歐普拉建議畢業生列個清單，寫下自己對世界的希望，進入社會後千萬不要被犬儒主義的無力感打敗！而且小事要顧，包括要鋪床、要回收、好好吃早餐、帳單準時付、別穿爛鞋子、挑個好床墊、真心表達感謝、愛護動物、尊重長者，還有，吃飯時不要看手機！這時有個人用極大聲的中文喊：「太棒了！」那就是我。

教育裡的知識早晚會淡忘，但價值觀會留下來。好比問起女兒在美國這幾年到底學了什麼，女兒說，學校很有前瞻性，與業界密切合作，因此能看到最「IN」的發展，而且同學來自不同國度，親身體會多元文化，在潛移默化中，她認為人生不只追求沾沾自喜的小成就，更需要長遠的奮鬥方向。當女兒滿心歡喜親炙「多元文化」，我開始擔心，台灣的「多元」，是不是僅限於包容與自己相似的意見，至於那些不同的，就是「靠北三小」了！

█活動預告：

《半減卻：王偉忠盡情吹牛六十年的心得報告》新書發表會

時間：2019年2月17日（日）18：30～19：30