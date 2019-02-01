王偉忠睽違5年出新書 書名《半減卻》你看懂了嗎

2019-02-01 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



（以下文字／摘錄自《半減卻：王偉忠盡情吹牛六十年的心得報告》）

●編輯引言：

號稱「一輩子沒打過領帶、半輩子沒剪過短髮」的娛樂教父王偉忠，睽違5年的新書《半減卻：王偉忠盡情吹牛六十年的心得報告》，是從斜槓少年邁向斜槓老年的心境書寫。從說文解字的角度來看，半減卻（Half-halt）是馬術中專門用來控制步伐轉換的過渡動作，王偉忠藉此為書名，寫下「人生也是如此，必須隨著年紀、隨著境遇來調整速度，這時候也必須半減卻、轉換成另一種態度，才能跑得久、跑得遠、跑得快樂」。

在學習馬術、親近馬的過程中得到許多呼應人生的體會，《半減卻：王偉忠盡情吹牛六十年的心得報告》集結百餘篇曾發表過的散文，以王偉忠特有的嘻笑怒罵、針貶時事風格寫就，包括談天地、話家常，還有親情的真情流露，論及敬佩人物時又感慨萬千，並且自嘲「人還是很斜、但好像快槓不起來了」，讓閱讀者可以在王偉忠式的幽默中，找到歡樂、感觸或是生活中換氣的輕快。

破產數次、大起大落的川普上台，形同向世界宣告：「溫和派已經退流行！」戲劇化成為常態，越激烈越有市場……。

各行各業都有自己的看人之道，也有應對之道。像前幾天看電影《薩利機長》，主角機長性格正派，開飛機迫降在哈德遜河上，救了一百多條性命，保險公司卻質疑應可降落在機場，因此由官方召開聽證會。這樣一位英雄從容面對各方逼問，經過交叉攻防，證明他確實沒錯。

我是個製作人，便從製作人角度看。川普是個跋扈老闆，要選主持人，一定找他，因為有他就有衝突、就有戲；但若要選總統，鐵定不選他，太戲劇化了。因為戲如人生，川普的個性不可能在穩定中求發展，而且他是標準藝人個性，需要掌聲。

像川普這麼戲劇化的人，往往聽不進別人意見，尤其是批評，無奈台灣也往這條路上走。最近許多爭議話題不斷，有心人士把問題簡化成道德綁架，反年金改革就是不給年輕人機會，結果造成世代對立。不過川普有一點不錯，他邀兩任前妻出席就職典禮，證明做人有一套。但我老婆看了說，川普肯定不是個好老公，因為看他太太的臉，就知道她不快樂。你看，每個人看人都有自己一套，新年到了，我拜託各位見到我的家人，說一看，就知道他們很快樂。我呢！就祝大家新年大吉，您發財啊！

●活動預告：

《半減卻：王偉忠盡情吹牛六十年的心得報告》新書發表會

時間：2019年2月17日（日）18：30～19：30