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影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

患者小病衝急診 春節值班醫護年年翻白眼

2019-02-01 19:37聯合報 記者羅真╱即時報導

過年團圓時刻，有些醫護人員卻必須堅守崗位，在醫院裡照顧病人。向勞苦功高的醫護人員致敬，在小年夜出刊的元氣周報，訪問醫護人員，聊聊他們難忘的過年值班經驗，現在分享請大家先睹為快。

新光醫院急診醫學科主任張志華：

兩年前的大年初二，我在急診室值班，當時緊急送來一名全身是血、嚴重腦出血、昏迷、肝臟破裂的大學生，原來他騎機車被轎車撞上，轎車車主是年約30歲年輕人，平時沒有嗜酒，但那天逢春節喝了點酒。

我們急忙搶救，開胸放胸管、插呼吸管、輸血，所有可以放的管子都放了，搶救30分鐘後大概就知道沒用了，但大學生的家屬在走廊上苦苦跪求，肇事的年輕上班族也在場，他相當懊悔、同樣希望可以挽救生命。

禁不住家屬一再請託，也不忍看到大過年間天人永隔，約莫七、八個醫護人員將急救時間整整拉長三、四個小時，遠遠超過一般臨床的急救判斷，不過，最終還是回天乏術。急診室外頭走廊上，兩家人都哭成一團，還有早已排隊擠爆等候看診的病人。

農曆春節是家家團圓的幸福節日，我們急診科醫護人員卻從來沒有過一次完整的年假，因為急診不能打烊。以新光醫院來說，會將春節連假分割成一半，前半段有半數醫護人員上班、另半數可先回家過年，後半段假期則將兩批人對調過來。

值班醫護人員最好一餐   超級豪華便當

急診醫護人員不僅沒有完整的年假，且每年最忙的就是這個時候，因為絕大多數的醫院門診與基層診所都放假，因此無論是輕症、急症、重症、還是幾乎沒有症狀的病人，都會統統湧進急診室，病人數量大約會衝到平日的三倍之多。想到今年春節連假長達九天，我們都覺得很有壓力。

除夕夜的晚餐大概是值班醫護最好的一餐，醫院不會開席，但會提供便當，便當菜色比平常在外面買的好很多，有時還附湯、附飲料或水果。但過了除夕夜，病人量就開始增加，我們也開始忙起來，年年都忙到好好吃飯的時間都沒有，吃的是麵包、泡麵、速食、飲料，且往往忙到幾乎只剩上廁所的時間，回家洗澡後就馬上睡著。

這是很不健康的文化，這麼多年來衛福部也不處理。為什麼要全部的醫護人員一起放長假呢？醫療院所可以輪流一下嗎？期盼醫界與衛福部凝聚共識，看看是否能提供誘因讓基層診所醫師在假期間相互支援。

過年期間小病就醫   等太久還要罵人

值得進一步討論的是，春節期間的急診患者高達七成到八成都是因小病來就醫，包括酒醉、吃壞肚子、連發燒都沒有的小感冒等。其中不少病人是因為「可避免而未避免」的因素生病，像是吃東西不節制、喝酒不節制，但卻因此占用重症病人的搶救資源與時間，尤其很多醫院在春節期間沒有多餘床位，因此急診科非常痛苦，搶救完病情嚴重的病人卻送不出去，不是無法送進病房，就是無法轉送至其他醫院。

這個現象對輕症病人本身也不是好事，因為急診室的處理原則一定是嚴重的病人先處理，症狀輕微的病人只能等，因此許多輕症病人會在急診室坐上三小時、四小時、五小時，如果還等不到醫師，不少人也覺得自己小感冒沒什麼大礙，最終就摸摸鼻子回家，到頭來是白跑一趟。

輕症病人因為症狀相對不嚴重，聲音跟力氣都很大，等待時間一長經常會不耐，也遇過謾罵醫護的。醫護每每看到要因為這麼多的小病患者，而不能回家吃團圓飯、不能好好過節，要賠上健康，還要忍受部分病人的氣，你問我會不會煩、會不會想翻白眼，若我說不會是騙人的。

春節小病 大多可以避免

其實，大部分春節期間會發生的輕症是可以避免的，例如好好控制血糖、避免生食、避免冷熱食物同時下肚、避免飲酒過量等。民眾在遇到類似長假之前，也可以至藥局買退燒藥、咳嗽藥，有慢性病的人則可提前回診拿藥，以備不時之需。

另外，大部分的疾病都可以靠自身的免疫力慢慢復原，以吃壞肚子腹瀉為例，空腹半天至一天就會好多了，除非感染情形已達到血便、高燒，才須就醫。

新光醫院急診醫學科主任張志華。圖／張志華提供
新光醫院急診醫學科主任張志華。圖／張志華提供
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新光醫院急診醫學科主任張志華與學生。圖／張志華提供
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新光醫院急診醫學科主任張志華。圖／張志華提供
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新光醫院急診醫學科主任張志華。圖／張志華提供
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醫護人員春節便當
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