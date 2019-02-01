研究抑制胰臟癌細胞 中一中學生奪青少年科學獎

2019-02-01 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「2019台灣國際科學展覽會」今天舉行頒獎典禮。國內青少年科學獎分別由台北市私立復興實驗高級中學勞志毅，和台中市立台中第一高級中學陳柏融奪得。國外青少年科學獎則由來自美國印地安那州華裔的Anthony David Weng同學獲得。

副總統陳建仁頒獎給三位得主，並期勉參展同學發揮科展中累積的經驗，不斷朝夢想邁進。

陳建仁致詞時表示，每一年的台灣國際科學展覽會是科學教育交流的一大盛事。今年一共有來自23個國家及地區，約500位師生、165件作品，共襄盛舉。參加的同學可能和他一樣，從小就是好奇寶寶，常常發問，對於周遭事物充滿興趣。政府舉辦科展的目的，就是希望同學們從生活中去關心、發現問題，尋找研究的方向，擬訂具體可行的研究題目。在這段過程中，大家可以培養鍥而不捨的研究精神，以及豐富的想像力、創造力與合作精神，這些都是21世紀青少年所需要的學習能力。

陳建仁表示，女性在科學上表現並不輸給男性。從這次科展複審的男女性別比例是一比一，也證明了這一點。台灣會持續努力解決科技領域性別差異的問題，來提供兩性平等的職業發展機會。像是科教館，在今年推出了科技性別化創新特展，就是要帶領大家，更加瞭解在「科學」和「工程」領域工作的女性樣貌，用新視野來帶動社會的創新。

今年國內報名參加「2019年台灣國際科學展覽會」的作品共235件，121件進入複審，最後共有56件作品獲獎，並選出22件作品28位同學，分別代表台灣參加美國ISEF、義大利FAST、俄羅斯SOF、國際科學博覽會ESI、突尼西亞I-FEST2、土耳其OKSEF及巴西MOSTRATEC等7項國際科學展覽競賽活動。

由於市面上缺乏耐久又效率好的熱電材料，勞志毅突發奇想以野生孟宗竹為材料，進行「以奈米銦顆粒或鈉離子修飾竹子導電為新型熱電材料之研究」，他浸泡鈉離子中的奈米銦顆粒於孟宗竹中，並測量其熱導率與熱擴散度，成功製造出熱電優值僅0.059的新型熱電材料。評審認為，在能源逐漸略減的現代社會中，此種具備環保、壽命長且低單價的材料，可有效將熱能轉化為電能，並且減少能量轉換中的能源消逝，極具應用發展潛力，未來甚至可轉化製作為人可攜帶之飾品，將人的體溫轉化為電能。