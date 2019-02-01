美女醫師圍爐一半落跑 為了迎接除夕寶寶

2019-02-01 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



過年團圓時刻，有些醫護人員卻必須堅守崗位，在醫院裡照顧病人。向勞苦功高的醫護人員致敬，在小年夜出刊的元氣周報，訪問醫護人員，聊聊他們難忘的過年值班經驗，現在分享請大家先睹為快。

國泰醫院婦產科主治醫師兼產房主任陳俐瑾：

三年前的除夕夜，屬於「工作」的手機鈴聲，打斷了家人的談笑聲及乾杯的清脆碰杯聲，世界突然安靜。所有人看向我的手機，我知道我該回醫院，協助一個小生命順利來到這個世界，穿上外套、走進晚上八時的台北街頭，這是我第一次在圍爐中被召回醫院，也是成為主治醫師這8個年頭中唯一一次，更是我眾多過年值班回憶中最難忘的故事。

自從我決定成為一名產科醫師後，常聽前輩們告誡，做這行就是要無悔地把時間奉獻給其他家庭，我們的使命是讓家庭「圓滿」，但這樣的圓滿卻不包含自己的家庭，不克出席、中途離席家人間重要的聚會，成為圓桌上缺失的一角是產科醫師的「日常」，除夕夜也是我們的日常之一，無法與家人團聚圍爐。

第一次被叫回醫院的途中，說不遺憾是騙人的，手機響的那一刻我還是在心中默默說，「唉呀！怎麼這麼剛好，這頓飯又不能好好吃。」但我很快就恢復平靜，腦海中唯一想的就是希望寶寶順利生產，因為我最珍惜的就是每一次的順利生產，平安接生寶寶，就不會感覺到疲憊或可惜錯過什麼事。

一走進生產手術房，產床上30歲左右新手媽媽陣痛頻率越來越密集，她所有產檢都由我執行，是我很親近的一名產婦。她在除夕當天早上出現產兆，開始陣痛就趕緊來醫院待產，無法回家過除夕夜，再加上是第一胎而感到緊張，還好孩子的爸爸全程陪著。生產過程非常順利，寶寶胎位正常，十幾分鐘就自然產下一名健康的女娃娃。

孩子的爸爸沒有興奮的感謝各方神明，也沒有感動落淚，只是靜靜的看著「前世情人」，雙眼彷彿快擠出蜜，內心的喜悅藏不住。寶寶的親戚大約晚間十時來到醫院，一家老小全擠進小小的產後護理房，看著家中小小的新成員，除夕團圓的氛圍一下就飄散在醫院每一個角落。

事後，寶寶的媽媽還私下偷偷跟我道歉，「不好意思讓您吃不成年夜飯。」「這是小寶寶自己挑時間，她也不讓媽媽吃年夜飯，更是來討紅包的帶財運小孩。」我和孩子的媽媽相視而笑，在一年的最後一天，又讓一名小寶寶平安誕生的喜悅，沖淡我無法與家人圍爐的小遺憾，而且想著這個小寶寶明天就能領到人生中第一個紅包，喜氣洋洋的年節氣氛中，我的心暖暖的。

通常產科醫師都有使命感，我也不例外，尤其是我產檢過的孕婦們，十個月的時間和她們都有了感情，願意不辭萬難來接生。我沒有遇過指定要在除夕夜剖腹產的媽媽，反而大部分的人都希望避開這天，在除夕夜誕生的寶寶都是「控制不了」的自然產寶寶，或許是因為我的老家就在台北、又或許是其他原因，除了三年前的除夕夜，我沒有再遇過除夕寶寶。

我入行時對現在的工作型態早已有心理準備，面對無法陪家人圍爐，看得很淡。我真的很感謝家人，雖然一開始還是會嚷著可惜，但因接生小孩是美好的事，家人願意理解，讓我無後顧之憂。現在回想起來，三年前的除夕夜，家人都知道醫院有孕婦隨時會生產，為了不知可以吃到幾點的我，當天家人年夜飯上菜速度特別快，也不斷提醒我多吃點，他們是我最大的後盾。

別吃到肚子痛 別跑太遠玩

年節將近，提醒孕婦們，過年時請以清淡飲食為主，不要大魚大肉也千萬別暴飲暴食，因孕婦消化系統差，食物不好消化，常在過年值班遇到肚子痛到以為要生產的孕婦，結果檢查發現只是吃壞肚子。另外，出遊別去太偏遠的地方，附近起碼要有大型醫學中心，以免臨時出狀況找不到醫院求助。