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除夕夜魚刺插喉 這位耳鼻喉科醫師救了她

2019-02-01 19:30聯合報 記者簡浩正╱即時報導

過年團圓時刻，有些醫護人員卻必須堅守崗位，在醫院裡照顧病人。向勞苦功高的醫護人員致敬，在小年夜出刊的元氣周報，訪問醫護人員聊聊他們難忘的過年值班經驗，請大家先賭為快。

新光醫院耳鼻喉科暨醫學美容中心主治醫師邱昱勳：

春節是民眾旅遊度假、探親拜年的日子，大家有各自的規畫，但身為醫師，我們的年節假日有時比較特殊，像是值班，在醫院中度過春節假期。

身為耳鼻喉科醫師的我，可能因科別關係，其實很少輪到過年值班，不過前幾年，有位患者除夕因魚刺卡住求診，對我來說是印象較深刻的值班經驗。

大約7年前吧，那時我還在振興醫院服務，除夕當晚被排了值班，照理說耳鼻喉科醫師可以「on call」，也就是在家或附近待命，但當時正值流感高峰期，當年因流感併發症死亡患者不少，因此醫院格外小心，並安排我進醫院值班。

當時醫院為求慎重，在急診室外另搭了棚子，成立臨時發燒篩檢站，患者若是有發燒或疑似流感等症狀，都得先在此處先進行簡易檢查。因為我是耳鼻喉科醫師，當天被安排在急診室外發燒篩檢站，做第一線處理。

除夕當天，急診室病患不少，但真正流感、感冒等症狀患者並不多，因此白天時我看的患者沒有幾個。直到晚上來了一位年約30歲的女性，一來就發出咳咳咳的聲音，指喉嚨卡到東西，希望趕緊取出。

我先詢問狀況，原來這位女患者下午跟家人提前去吃到飽餐廳過節，但才吃第一道菜，魚刺就卡在喉嚨裡。雖然她還是能夠吞嚥，但一直覺得「卡卡」，無論大量喝水或咳嗽，都未見改善，而來到醫院之前，已跑了兩家診所，都但因無合適的器具而無法處理。

聽完她的主訴之後，我先用內視鏡檢查她的喉嚨，果然在深處發現了一根細魚刺，為了將其夾出，花了好一段時間，總算化解患者的緊繃情緒，讓她不再「如鯁在喉」。但畢竟有傷口，我叮嚀她這幾天別大吃大喝，也別吃太燙的食物，盡量以方便吞嚥的食物為主。

處理完這名患者後，也近晚上10點，我的值班剛好結束（12小時），家人還在等我呢，我趕緊返家圍爐團聚，當晚我也細嚼慢嚥，過了一個特別的除夕夜。

異物卡喉 找醫師別找偏方

過年闔家團圓時，因滿桌佳餚及興奮的心情而大吃大喝，使呼吸道被異物卡住的新聞不勝枚舉，喉嚨「卡卡」原因很多，像是倉促進食、邊進食邊說話、食物未完全咀嚼就吞下、未注意魚刺等，其中又以魚刺最為常見，像是較細長、尖銳之異物，易卡在呼吸消化道。

其實魚刺卡在食道裡，如同針插在肉裡般，如果位置較深，大量喝水、咳嗽、吞飯、催吐等，都未必有效，不但無法把魚刺從肉裡拔出來，甚至會刺得更深，導致消化道穿孔。此外，喝醋可以軟化魚刺的迷思，其實是錯誤的，喝醋反而可能觸碰傷口造成黏膜受傷。

若有異物卡喉，應馬上停止進食、輕咳，然後盡快到醫院找耳鼻喉科醫師，大部分的魚刺或異物都可以用內視鏡或食道鏡夾出；年紀較小的孩童，則建議可先以拍背壓胸方式看是否改善，並趕緊送醫。民眾過年在餐桌上用餐時，要專心吃、細嚼慢嚥，才能好好過年。

新光醫院耳鼻喉科暨醫學美容中心主治醫師邱昱勳。圖／邱昱勳提供
新光醫院耳鼻喉科暨醫學美容中心主治醫師邱昱勳。圖／邱昱勳提供
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新光醫院耳鼻喉科暨醫學美容中心主治醫師邱昱勳。圖／邱昱勳提供
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患者醫師流感
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