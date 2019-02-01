提供高速無線網路 故宮邀你打卡走春

2019-02-01 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



故宮農曆春節不打烊！迎接新年，國立故宮博物院在北院華表廊道階梯，以院藏「鳥譜」為主題設置了春節應景的地貼，期待遊客於年節期間走春遊故宮時，能感受到鳥語花香的氣息。

故宮表示，為了帶給觀眾更好的服務，今年開始，故宮除完成北部院區無線網路更新，提供快速、暢通的連線供遊客使用外，更進一步打造了720°VR環景網站，讓民眾在家也能透過虛擬網路體驗故宮典藏的華夏瑰寶。

新春喜慶二月，故宮北部院區有花果禽鳥和鳴的「來禽圖—翎毛與花果的和諧奏鳴」、見證東西文化交流經絡的「亞洲探險記—十七世紀東西交流傳奇」及第二展覽區的重量級印象畫派特展「悠遊風景繪畫—俄羅斯普希金博物館特展」；南部院區則是以鄭問老師家喻戶曉的三國漫畫為主題，搭配故宮文物推出的「赤壁與三國群英形象」特展，以及以十七世紀亞洲織品文化跨域交會融合為主軸的「穿上亞洲—織物的交流與想像」等年度特展，搭配院區其他常設展覽。

故宮指出，除南北院區外，也歡迎民眾到台中體驗故宮新媒體藝術展，包含現於2018台中花博「故宮花蝶館」展出的「清翠玉白菜」以及台中港區藝術中心的「動物藝想—新媒體暨藝術展」，展覽內容老少咸宜，適合全家大小一起同樂，希望大家春節期間全家相揪一起來走春，體驗故宮新年新氣象。

●720°VR走進故宮網址：https://tech2.npm.edu.tw/720vr/#/ch/home