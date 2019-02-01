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拔管事件落幕 教育部公布教授兼職獨董違規情況

2019-02-01 19:01聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

針對台大校長管中閔兼職獨立董事一事，在拔管事件落幕後，教育部也提出相關因應措施。教育部今天發出新聞稿表示，依相關法律規定及立法院審議108年度中央政府總預算案所作主決議要求，教育部已採取適度去識別化方式，於教育部網站公布國立大專校院教師兼任營利事業機構獨立董事，未依規定「事先以書面報經學校核准」者之後續究責結果。

此外，為了避免類此違規情形發生，教育部也已協調金融監督管理委員會等相關機關，明定可行之作業程序。

教育部指出，先前統計國立大專校院專任教師兼任獨立董事總計400件，其中有202件未完成校內書面核准流程，即先至營利事業機構兼任獨立董事。截至目前為止，除有5件仍於排定處理程序外，其餘均已由學校依規定提送教師評審委員會（以下簡稱教評會）或其他相關會議進行審議，並依情節輕重及學校所定教師懲處機制為適當處置。

為執行此一立法院主決議，並同時考量上述公布之資料涉及個人資料保護法、政府資訊公開法及行政罰法有關資訊揭露及處罰疑義，教育部邀集法務部、國家發展委員會及法律學者專家於1月22日召開「研議公布教師違法兼職名單之適法性法律諮詢會議」，就公布資料之適法性與資料呈現方式進行討論。

教育部指出，會中考量個人資料保護法及行政罰法等法律規範，作成教師姓名等資訊應採取適度之去識別化處理，避免違反相關法律及造成公司治理負面影響等結論。教育部參考與會機關及學者專家意見，據以就適度去識別化的公布方式審慎處理。

教育部強調，立法院作成主決議要求公告此類教師違反規定的情事，更重要的是在督促相關制度規範或實務執行的精進，而非重複責難學校或違規者。從這些違反規定的資訊顯示，大學在強調自治的意識下，對於相關法令的遵循與執行，應建立更可受公評與自律的規範，同時也該徹底檢視目前行政程序，提供教師從事教學研究及服務相關活動時，資訊的明確性是否有所不足。

至於兼職申請或核准等程序，因其態樣不同亦須有合理差異的考量，教師至營利事業機構兼任獨立董事是屬於一種特殊容許的兼職方式，有協助公司治理之政策目的。教育部表示，目前著手修正公立各級學校專任教師兼職處理原則，將朝維持專任教師「應事先以書面報經學校核准」、「兼顧營利事業運作需要」、「賦予適當的產學合作規劃期程」等方向做合理調整。

教育部採取適度去識別化方式，於教育部網站公布國立大專校院教師兼任營利事業機構獨立...
教育部採取適度去識別化方式，於教育部網站公布國立大專校院教師兼任營利事業機構獨立董事，未依規定「事先以書面報經學校核准」者之後續究責結果。本報資料照片
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教育部立法院台大
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