「打壓在前、毀約在後」機師工會全員決議通過重啟罷工

2019-02-01 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



機師工會去年七月通過罷工投票後與華航、長榮協議停火一年，進行協商，但華航機師工會近日指華航寸步不讓，調查機師意。機師工會今天下午召開會員代表大會決定下一步行動，晚間宣布「出席之會員代表無異議通過決議：正式重啟罷工行動」。

工會表示，罷工形式、規模與發動之時間點等細節，授權理事會進一步規劃後近日宣布。此外，工會同時要求，交通部與華航公司，必須立即追究責任，撤換過去主導勞資協商卻公然毀約、極盡挑釁能事的公司高層主管。

機師職業工會華航分會在去年七月起，因改善過勞航班等訴求舉行罷工投票，取得合法罷工權後，雖然隨後在桃園市政府折衝下，於八月底與華航資方達成初步協議，工會同意保留多數訴求於往後一年內協商完畢。然而，自去年七月罷工投票起，華航資方就不斷挑釁，以各種手段威逼飛行員簽下破壞罷工行動之承諾書。

工會表示，原本尚且期望華航資方在簽署暫時和平協議後，回歸勞資互信正軌、履行誠信協商義務，只是，過去半年來，華航資方不但處處杯葛協商進度，日前連去年在市長鄭文燦見證下，白紙黑字簽下的協議承諾都翻臉不認，公然毀約；最惡劣的是，華航公司對於工會所高度重視與堅持的改善疲勞航班、增派人力訴求，更是寸步不讓，甚至反嗆「哪個行業不會累？」完全無視過勞可能造成的飛航安全問題。

對於華航資方打壓在前、毀約在後，刻意杯葛協商的惡劣行徑（皆有鐵證），機師工會自認已窮盡一切可能尋求理性和平溝通協商之可能，日前透過對華航全體會員機師進行「意向調查」，工會會員中84％華航機師表態，「要求工會堅持罷工爭議之立場，必要時願意參與重新啟動之罷工等爭議行動。」

工會於今日下午1點召集臨時會員代表大會中，出席之會員代表無異議通過決議：正式重啟罷工行動！罷工形式、規模與發動之時間點等細節，授權理事會進一步規劃後近日宣布。此外，工會同時要求：交通部與華航公司，必須立即追究責任，撤換過去主導勞資協商卻公然毀約、極盡挑釁能事的公司高層主管！

工會補充，華航公司至今面對輿論避重就輕不敢承認片面毀約的事實，真相是，1月16日在缺乏官方代表出席下，資方試圖以金錢衡量飛安，而對於工會最為重視之疲勞航班改善調整置之不理。此外，去年八月底勞資雙方達成協議中之兩項核心訴求，其中一項「勞動條件之變更需與工會事前協商」，但華航資方在去年投票日期間，在完全未告知工會的情況下，單方面調整、刪減投票日出勤之給薪方式。資方的態度已將去年八月底的勞資協議視為毫無拘束力之具文。

工會強調，既然華航資方連在桃園市長與勞動局長見證下所簽下的協議，都能夠任意毀約、完全不當一回事，勞資雙方誠信協商的基礎，在華航資方踐踏下早已蕩然無存。基於此， 倘若繼續要求工會仍須遵循協議、續行協商，實已無任何期待之可能性。是以經會員代表大會同意，機師工會正式重啟華航分會之罷工準備程序、不日內發動罷工。而所有今日出席工會今日會議的會員代表們，為了表達支持工會重啟罷工的決心，在會議最後，集體簽下支持日後爭議行為的書面承諾書，並將積極投入配合工會後續各項罷工之準備工作。