影／林佳龍視察北車 市長好、部長好、院長好此起彼落

2019-02-01 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



春節9天連假明天開始，但午後的台北車站已出現人潮。交通部長林佳龍今下午接連到台北車站、台北轉運站、松山機場視察春節疏運。林佳龍表示，每年春節國人返鄉旅遊、外出旅遊，台鐵員工犧牲假期堅守崗位，希望旅客遇到這群「無名英雄」時，能給他們一個微笑、一個鼓勵，所有辛苦都會拋到九霄雲外。

林佳龍今天接連視察，在台鐵聽完簡報後，走下台北車站月台，沿路與旅客握手致意。由於大批媒體湧入月台，不少旅客好奇「是誰？」「哇！是佳龍」「他現在是什麼？」「他是行政院長啦。」台鐵台北站長黃榮華則持擴音器宣布「我們交通部長林佳龍來視察春節疏運」，有旅客高喊「市長好！我是台中市民。」沿路「市長好」、「部長好」、「院長好」呼聲不斷。

台鐵局運務處長張錦松簡報時表示，今年台鐵疏運期將從1月31日至2月11日，以安全、順暢、服務為三大目標，疏運期間2月1日至2月3日為返鄉尖峰，2月5日至8日出現旅遊人潮，2月8日至10日出現返鄉人潮。疏運期間平均每日全線72萬人次，最尖峰在初四及初六，最高疏運89萬人次，預估會比2016年成長1.04％。

張錦松表示，春節疏運期間全線加開531列次、全線加掛1129輛次，台鐵疏運重心放在東線，每天可增加26.3％運能，西線增加2.9％運能。

林佳龍聽完簡報表示，每年春節疏運都為國人返鄉旅遊、外出旅遊，承擔重要公共運輸功能，每個搭乘台鐵的國人都滿懷回家或出遊的溫馨快樂心情，他特別來慰勞感謝犧牲春節假期服務國人。

林佳龍表示，台鐵歷史悠久，也是最重要的大眾運輸工具，春節期間比去年增加更多列車，雖然負荷很重，但也要落實人本交通、以人為本，台鐵重視安全、效率、品質、綠色，這是他對交通部同仁未來的施政重點。

台鐵去年10月發生普悠瑪翻車事件，林佳龍表示，台鐵發生一些事故已經走出低潮，現在進行全面體檢與改革，感謝張局長願意跳下來承擔，帶領台鐵員工走出困境，推動新格事項，「我也會做張局長與台鐵局同仁後盾。」

林佳龍表示，今年的假期比較常，國人在選擇交通工具時，建議盡量以大眾運輸，軌道會是最好的選擇。他也了解台鐵很多「新格的事項」全面展開，期待大家為台鐵打氣加油。