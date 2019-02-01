親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

圖輯／生命鬥士 忠仁忠義的故事

買整本刮刮樂虧錢 台彩：以一本計算中獎率不客觀

2019-02-01 15:46聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台灣彩券公司表示，農曆年前發行的刮刮樂彩券的特色多為高中獎率，主要是為讓民眾在過年期間有較佳的中獎經驗，象徵開春好彩頭。每期刮刮樂彩券整體中獎率是以該期總中獎張數，除以總發行張數計算，各獎項分配採隨機分布，如以一本或一張的角度去計算刮刮樂中獎機率並不客觀。

有Youtuber買了一整本共18張刮刮樂，實測中獎機率多高，最後在18張刮刮樂中，刮中的金額合計2萬2000元，等於倒虧1萬4000元。

台彩說，刮刮樂各期遊戲的獎項皆須以符合公益彩券整體獎金支出率60%的原則進行規劃，考量到民眾過年期間只要有刮中獎就象徵有好兆頭，並非單純以中獎金額衡量，且為規劃具吸引力的各級獎項，無法所有獎項都是贏錢的獎項。

台灣彩券公司強調，公益彩券為政府籌措社福資源非常重要的一環，絕非是賭博或博弈，發行的主要目的在於「提供弱勢族群就業機會」以及「提升社會福利」。

因此，公益彩券的銷售總收入，扣除獎金支出(約60%)、經銷商銷售佣金(電腦型彩券經銷商8%，立即型彩券經銷商10%)及發行機構的報酬(4.35%)後，剩餘約25~26%全數用作公益盈餘，公益盈餘的用途為其中50%分配給各縣市地方政府辦理社會福利及慈善活動，5%挹注全民健康保險準備，45%供政府補助國民年金

從台灣彩券公司接手發行公益彩券以來，累積到去年12月底，累積已為政府創造了3,111.64億元的公益彩券盈餘，這些都用在各縣市地方政府的社會福利支出、國民年金和全民健保，可以說全民都受惠。

台彩刮刮樂。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
台彩刮刮樂。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
分享

彩券刮刮樂國民年金

相關新聞

台鐵區間車廂出礁溪站後突冒煙 乘客緊急接駁

2019-02-01 15:36

影／台鐵區間車經礁溪車廂冒煙車 乘客：火燒車嚇人

2019-02-01 14:42

台灣也有千島湖 4個絕佳賞湖景點報給你知

2019-02-01 15:05

太不科學了吧！48歲身材逆天 腹肌、美腿如大學生！

2019-02-01 14:50

周星馳的《新喜劇之王》還值得期待嗎？

2019-02-01 16:09

影／林佳龍視察北車 市長好、部長好、院長好此起彼落

2019-02-01 15:49

看這裡！春節爬山這些山區步道手機有訊號

2019-02-01 15:43

打臉「紅背心」？ 林佳龍釋善意：願當台鐵局長後盾

2019-02-01 15:38

影／為就業、為食安！上烘焙課考證照 新住民學專長

2019-02-01 15:29

各國麻疹疫情增三成 春節出國旅遊門診不要怕「麻」煩

2019-02-01 15:13

連體嬰忠仁疑腦中風辭世 醫籲有4症狀快送醫

2019-02-01 15:01

4天增7例流感死亡 又見孩童發病3天死於H1N1腦炎

2019-02-01 14:50

小心奪命！春節期間感冒流感勿輕忽

2019-02-01 14:44

台鐵區間車廂驚傳起火 乘客宜蘭頭城站等待換車

2019-02-01 14:20

南崁交流道國1南下入閘道設專用道、防撞導桿 紓解車流

2019-02-01 14:16

最新健保藥價出爐 7470項藥品調降年省58億元

2019-02-01 14:02

581家廚餘養豬未取得檢核 農委會：年後查緝開罰

2019-02-01 14:01

過年外出旅遊 小心法定傳染病「恙蟲病」上身

2019-02-01 13:58

餐飲業漲聲起 2月旺上旺

2019-02-01 13:45

開第一槍 王品集團最高漲近6%

2019-02-01 13:45

廚餘養豬761場檢核未過 今起罰1200元且可連續罰

2019-02-01 13:28

非洲豬瘟防疫沒假期！桃機X光機查肉品明天啟動

2019-02-01 13:28

孩童刷牙牙膏用太多 牙齒易生斑

2019-02-01 13:24

百日咳易傳染嬰兒 大人打疫苗添防護

2019-02-01 13:18

比照萬里隧道 北宜公路納入區間測速科技執法

2019-02-01 13:07

影／桃機全X光檢查2日上線 入境分疫區與非疫區

2019-02-01 13:05

高鐵員工遭脫序旅客暴力相向 高鐵：已逐案調查

2019-02-01 13:03

影／男童左腳掌腳夾斷 醫院急救12小時成功接合

2019-02-01 12:35

東南亞情侶來台自由行 刮中100萬旅費還有找

2019-02-01 12:20

「願景工程」獲18萬善款 支持兒少餐食、偏鄉獨老交通

2019-02-01 12:16

匠心巧思再現風采！一場絕美家居盛宴由此開展

2019-02-01 12:10

長照悲歌頻傳 衛福部提醒家庭照顧者「固定下班」

2019-02-01 12:10

載客船舶及客運場全面抽查 缺失已改善完成

2019-02-01 12:08

前晚夢到中獎號碼 她帶女兒刮中300萬元樂尖叫

2019-02-01 12:07

泰國禁攜帶肉製品入境 台灣旅遊業：加強宣導

2019-02-01 12:00

台灣圖書出版趨勢報告 出版量跌至4萬種以下

2019-02-01 11:51

影／過年防豬瘟機場港口嚴檢 內政部請大家體諒

2019-02-01 11:48

照顧者別獨自扛 衛福部預計今年全台布建支持網絡

2019-02-01 11:38

國圖出版趨勢報告：新書量跌 電子書閱讀人口成長

2019-02-01 11:22
看更多

熱門文章

詹惟中解析豬年財運：「進得來，留得住」什麼生肖發大財？

2019-02-01 08:00

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

2019-01-31 17:20

快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行

2019-01-31 17:27

別拖了！國保保費3月再不補繳 你恐少領60幾萬

2019-02-01 09:00

冷氣團來襲 明天氣溫驟降10度

2019-01-31 21:23

獎落嘉市！幸運兒買鞋獲千萬發票特別獎

2019-01-31 16:43

實測一整本2000元刮刮樂結果好慘 台彩這麼回應…

2019-02-01 09:14

台彩春節加碼8億元 大樂透百萬紅包明天登場

2019-01-31 16:29

迎春節／過年包紅包學問大 命理師分析五重點

2019-02-01 07:55

麻油、三杯、薑類好補 中醫師建議有這種症頭別吃

2019-01-31 18:04

2月星座塔羅運勢：牡羊財運節節高升 雙魚得到貴人相助

2019-01-31 16:48

冷氣團發威 中部以北低溫13度

2019-02-01 05:08

進公司9個月…總經理私給這包獎金 厚度讓他驚又喜

2019-02-01 11:50

一張圖看春節連假天氣 彭啟明：北台灣天氣變化大

2019-02-01 08:10

放年假了！桃機湧人潮 總人次破14萬

2019-02-01 09:48

這個病過去常見藍領工作者 現在多是穿高跟鞋的粉領族

2019-01-31 22:44

春節懶人包！國道、門診、天氣資訊看這裡

2019-02-01 14:40

比照萬里隧道 北宜公路納入區間測速科技執法

2019-02-01 13:07

前晚夢到中獎號碼 她帶女兒刮中300萬元樂尖叫

2019-02-01 12:07

辣控必吃「酸辣油潑麵」！蔥月有2種湯、4種麵自由配

2019-01-31 17:34

盤點春節10大禁忌：不要睡過中午、別掃地倒垃圾

2019-02-01 12:55

常常罵閨蜜，但卻最可靠的星座TOP4　冠軍真的嘴超賤

2019-02-01 00:19

今日星座運勢／雙子工作積極受肯定 有閒錢可投資

2019-02-01 00:00

還沒滿2週年！「豚骨一燈」信義店2月24日熄燈

2019-02-01 13:18

不滿交通部回應 計程車業者：228前發動抗爭不會客氣

2019-01-31 22:33

美得不像話！Nike和adidas為女孩們打造夢幻配色跑鞋

2019-01-31 16:33

春節國道休息站還能這樣玩 必買必吃大整理

2019-02-01 10:33

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23

春節連假空氣品質 一張圖看懂！

2019-02-01 05:08

高鐵員工遭脫序旅客暴力相向 高鐵：已逐案調查

2019-02-01 13:03

太羨慕！這家手搖飲 年終上看8個月

2019-02-01 11:13

敢互虧才是真愛！研究：愛開另一半玩笑 感情能長久

2019-02-01 09:39

【家人關係】邵慧綺／青絲結

2019-02-01 06:00

影／台鐵區間車經礁溪車廂冒煙車 乘客：火燒車嚇人

2019-02-01 14:42

台彩2000元賓士刮刮樂 批售秒殺

2019-02-01 00:24

南投特色飯店聯盟推超殺優惠 平日第2晚住宿只要1元

2019-01-31 18:02

桃機16部X光機安裝完畢 2月2日起中港澳手提行李100％查驗

2019-01-31 18:14

獅子愛買精品、射手什麼都買 最快花光年終獎金星座公開

2019-01-31 16:55

放棄當醫生！馮彥翔改任心理師在台東守護弱勢兒童

2019-02-01 10:41

樂透百萬大紅包來了！台彩今起連10天開獎

2019-02-01 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top