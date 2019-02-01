買整本刮刮樂虧錢 台彩：以一本計算中獎率不客觀

2019-02-01 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣彩券公司表示，農曆年前發行的刮刮樂彩券的特色多為高中獎率，主要是為讓民眾在過年期間有較佳的中獎經驗，象徵開春好彩頭。每期刮刮樂彩券整體中獎率是以該期總中獎張數，除以總發行張數計算，各獎項分配採隨機分布，如以一本或一張的角度去計算刮刮樂中獎機率並不客觀。

有Youtuber買了一整本共18張刮刮樂，實測中獎機率多高，最後在18張刮刮樂中，刮中的金額合計2萬2000元，等於倒虧1萬4000元。

台彩說，刮刮樂各期遊戲的獎項皆須以符合公益彩券整體獎金支出率60%的原則進行規劃，考量到民眾過年期間只要有刮中獎就象徵有好兆頭，並非單純以中獎金額衡量，且為規劃具吸引力的各級獎項，無法所有獎項都是贏錢的獎項。

台灣彩券公司強調，公益彩券為政府籌措社福資源非常重要的一環，絕非是賭博或博弈，發行的主要目的在於「提供弱勢族群就業機會」以及「提升社會福利」。

因此，公益彩券的銷售總收入，扣除獎金支出(約60%)、經銷商銷售佣金(電腦型彩券經銷商8%，立即型彩券經銷商10%)及發行機構的報酬(4.35%)後，剩餘約25~26%全數用作公益盈餘，公益盈餘的用途為其中50%分配給各縣市地方政府辦理社會福利及慈善活動，5%挹注全民健康保險準備，45%供政府補助國民年金。