看這裡！春節爬山這些山區步道手機有訊號

2019-02-01 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



現代人手機不離身，但上山會有訊號嗎？

林務局羅東林區管理處與4大電信業者合作2年，對於轄管的21條自然步道及4條山徑，逐一測量手機訊號，設置手機訊號通訊牌誌，

目前除了溪谷地形限制的6處自然步道無通訊外，其餘15處自然步道及4條山徑皆完成施設通訊牌誌，以作為通訊參考使用。

羅東林區管理處表示，目前已測試訊號並設通訊牌誌的步道中，在太平山步道群：鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、望洋山步道、翠峰湖環山步道、台灣山毛櫸步道。

社區步道群有礁溪跑馬古道、林美石磐步道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、新店獅頭山步道、蘇花古道-大南澳越嶺段、朝陽步道。

山徑系統有太加縱走山徑、巴博庫魯山徑、松羅湖山徑、阿玉山山徑。

羅東林區管理處指出，目前全無訊號的自然步道：九寮溪自然步道、松羅步道、茂興懷舊步道、三疊瀑布步道、金瓜寮魚蕨步道、南澳古道。

羅東林區管理處提醒，有訊訊區仍需注意手機訊號仍受天氣及環境影響，消防單位統計，山徑上發生意外或求援事件則多以手機報案，但手機在無訊號時的自動偵測訊號的電量損耗最快，因此常常到了要返程下山時電量常常已經不足，若有緊急事件需要連繫需請求消防機關和林務單位協助山域搜救時，恐無法順利派上用場。

羅東林區管理處表示，自106年起即與遠傳電信合作，開始建置轄管自然步道和山徑的通訊點位調查與設置標示牌示，去（107）年與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星等4大電信業者合作測試訊號及設牌，通訊牌誌設置皆結合自然步道或山徑里程柱(牌)，讓山友通報能夠兼顧省電且明確回報位置資訊，也讓搜救人員能夠快速正確的定位及判斷搜救所需的人員和攜帶裝備，以利搜救。

羅東林區管理處指出，目前宜蘭縣熱門山徑因迷途事件而請求救援案件雖已下降，但反而出現其他情況的通報案件，例如裝備不足，氣候不良，團員離隊，獨攀求援等情況，這些通報案則是多數山友或民眾在爬山前可以先準備、查詢或預防的。