打臉「紅背心」？ 林佳龍釋善意：願當台鐵局長後盾

2019-02-01 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵日前發放「我愛台鐵、安全第一」紅背心，又要員工呼口號、上傳影片到官方FB挨批「假改革、真作秀」，交通部長林佳龍昨天在臉書貼文要求「立刻停止這種勉強同仁的活動」被解讀打臉台鐵，林佳龍今視察台鐵，與台鐵局長張政源互動不多，但他也釋出善意，兩度聲稱要當張政源和台鐵的後盾。

由於林佳龍發文後，台鐵企業工會等基層員工解讀為林佳龍「下令停止紅背心活動」，台鐵則表達只是停止上傳影片活動，但春節穿紅背心原則不變、但不勉強。

林佳龍今天下午前往台北車站視察台鐵並致贈加菜金，隨後轉往台北轉運站與松山機場。針對紅背心事件，林佳龍受訪時表示，台鐵希望激勵士氣，提供給乘客更好服務，出發點是正面的，如果穿紅背心有這樣功能，一定要先跟基層員工做更好溝通。

林佳龍表示，台鐵還是要以乘客為服務對象，也就是他常說的人本交通，大家所關心服務品質和安全維運是重點，各地希望表達參與，喊口號，拍影片上傳，若是自發性的，應該肯定，若太過形式化，工作上有影響，就可以免了。

林佳龍表示，他要表達的是，台鐵該作法出發點是好的，但重點是如何跟基層做好溝通，台鐵願意改變，都應該抱著鼓勵的態度，但一切要以乘客服務和安全，作為最重要目標。這事情很單純，台鐵局長和幹部希望激勵士氣，也讓乘客更好辨識，可能是溝通不足，有些基層員工感受不一樣，未來要加強溝通。

至於是否要穿背心，林佳龍表示，台鐵基於自己營運上考量來判斷，不要去勉強，若外勤需要讓乘客更好辨識，這也是方法之一，但如何做得更好，大家一起討論，旅客需要台鐵提供最好服務，大家也要支持台鐵改革，他感謝張政源局長帶領台鐵走出困境，也會做他和台鐵後盾。