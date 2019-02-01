台鐵區間車廂出礁溪站後突冒煙 乘客緊急接駁

2019-02-01 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台鐵示意圖。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影 分享 facebook 台鐵指出，第4177車次區間車今天從花蓮開往樹林，下午1點37分從礁溪站正常發車，但出了站，司機員覺得編組有異，通報頭城站。

頭城站引導列車進入頭城站待避線檢查，結果發現是電氣連結線燒損，造成第3節車廂冒煙，車廂因此無法提供冷氣。

鐵路局緊急應變，車上約70名乘客，分別改搭175車次的自強號列車，或4183車次的區間車繼續行程。

同時，發生問題的區間車也回送台北樹林調車場進一步檢查與維修。