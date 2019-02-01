台灣優勢客服民調：52%認同九二共識是兩岸和平發展基礎

2019-02-01 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



「台灣優勢客服」最新民調，逾五成民眾認為「九二共識」是兩岸和平發展的基礎；71％的台灣民眾贊成政府要更加積極與大陸進行經貿合作。

這項調查結果顯示，對於兩岸和平發展的政治基礎依舊是「九二共識」：表示認同的有52.1％，表示不認同的有31.1％；除此之外，未表態的有16.8％。若排除未表態的樣本進行推算，則表示認同的有62.6％，表示不認同則有37.4％。

其中，不論男女，表示認同的比例皆超過五成。各年齡層表示認同的比例，除了20歲～29歲以外，其餘年齡層皆超過五成；50歲～59歲為65.8％，明顯高於20歲～29歲的35.9％，高出29.9％。

此外，是否贊成兩岸應以「促進和平穩定發展」為前提，展開談判：表示贊成的有84.2％，表示不贊成的有8.6％；未表態的有7.2％。若排除未表態的樣本進行推算，則表示贊成的有90.7％，表示不贊成的則有9.3％。

至於，是否贊成政府要更加積極與大陸進行經貿合作：表示贊成的有71.0％，表示不贊成的有20.4％；未表態的有8.6％。若排除未表態的樣本進行推算，則表示贊成的有77.7％，表示不贊成的則有22.3％。

其中，不論男女，表示贊成的比例，皆超過六成五；表示贊成的比例，50歲～59歲為81.2％，明顯高於20歲～29歲的64.9％，高出16.3％。

該民調訪問日期是2019年1月21日至29日，抽樣母體為台灣22縣市，有效樣本1,068人，在95％信心水準下，抽樣誤差正負3.0個百分點。