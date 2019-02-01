各國麻疹疫情增三成 春節出國旅遊門診不要怕「麻」煩

2019-02-01 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



農曆年節一向是出國旅遊旺季，但各國今年麻疹病例較往年多，尤其國人喜愛的東南亞及歐洲，今年國內已出現6例境外移入麻疹病例，為近五年同期新高。疾管署提醒，民眾出發前先至國內旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估，保障旅途健康。

疾管署副署長羅一鈞，國內又新增2例麻疹確定病例，一例是中部50多歲女性，近期無國內外旅遊史，感染源尚待釐清；另一名北部30多歲男性去年12月中旬至越南工作，今年1月23日發病曾於當地醫院就醫，但並未查出感染麻疹，1月29日入境返國後因腹瀉症狀就醫，經通報檢驗確診為境外移入病例。

羅一鈞表示，回國搭乘B7030機組人員共13人，已要求立榮航空公司進行人員自主健康管理至2月16日，提醒搭乘同班機民眾提高警覺，衛生單位也會主動監測。北部個案其餘23名家庭、醫療院所等接觸者，同樣需監測至2月16日。中部本土個案接觸者則共計80人，將監測至2月12日。

今年截至目前累計8例麻疹確定病例，6例境外移入，感染國家為菲律賓3例及越南3例，2015至2018年同期我國均無病例。羅一鈞表示，據世界衛生組織統計，去年麻疹疫情較前一年增30%，目前各國病例數為往年5至10倍，過年國人出國人數增加，國內麻疹風險恐增高。

為了防止國人將麻疹帶回國，羅一鈞強調，入境檢疫區不因年節而停擺，防疫人員會特別留心從疫情嚴峻國家回來的旅客，若遇到發燒民眾，地方衛生單位將主動追蹤是否有就醫，避免疫情擴大。

我國鄰近國家病例數以中國大陸、越南、泰國、菲律賓、印尼及印度為多，歐洲地區以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、希臘、法國、義大利、俄羅斯及喬治亞等最為嚴峻，且近期烏克蘭持續發生大規模疫情。另韓國大邱與京畿道，以及美國紐約州與華盛頓州近來皆發生群聚事件。