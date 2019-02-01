建國科大新校長江金山受聘 強調健康、綠能、智動化

2019-02-01 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化建國科技大學今天上午舉辦「第二大景點、產官學三力傑出表揚園區」啟用典禮，新任校長江金山舉行就職典禮，江金山說，建國科大未來將聚焦「健康、綠能、智動化」為發展核心特色，共同鏈結健康產業、綠能產業、智動化產業。

建國科大在第二景點「傑出大學」右側裝置一座國內知名藝術家王秀杞創作的關公銅像，除創造戶外裝置藝術的欣賞價值，象徵關公「愛與正義」一夫當關的精神，由董事長吳聯星、校長江金山等彰化市長林世賢等人共同主持剪綵。景石左側設有精美「產官學」與「三力」看板，揭示「學力精、實力強、願力大」的精義。

建國科技大學隨後在圖書人文大樓國際會議廳舉行新任校長江金山就職典禮，教育部林騰蛟次長也到場祝賀。江金山是美國佛羅里達國際大學教育研究所博士，在建國科大服務達25年，先後擔任過該校教授、進修部主任、學務長、副校長、講座教授兼三力發展部總執行長，教學、行政資歷完整。

江金山說，適逢少子化的衝擊，再加上新高尖端科技的洪流，建國科大未來將加強產業連結，積極推動三在地校企聯合培養人才方案，以厚植學生企業實務增能，就好業。

江金山說，建國科大未來將聚焦「健康、綠能、智動化」為發展核心特色，共同鏈結健康產業、綠能產業、智動化產業，培養學生具備智能系統整合與應用的競爭優勢。