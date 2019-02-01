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沈富雄：韓國瑜不得不選總統 選了十之八九會當選

4天增7例流感死亡 又見孩童發病3天死於H1N1腦炎

2019-02-01 14:50聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

流感疫情嚴峻，疾病管制署今公布國內新增7例經審查與流感相關死亡病例，其中又出現一名4歲女童感染H1N1併發腦炎過世，國內已有4例幼童因此死亡，皆發病2至4天死亡。疾管署提醒，預計本季流感流行期最高峰將發生於春節初二、初三，民眾應提高警覺。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增死亡個案除1名4歲女童係流感併發腦炎及肺炎外，年齡介於52歲至93歲併發肺炎、均有慢性病史。其中，該名4歲北部女童沒有先天疾病或慢性病史，未接種本季流感疫苗，於1月22日發燒、23日開始出現嘔吐、全身抽蓄，緊急送醫檢查確診感染H1N1併發腦炎，已有腦出血及腦水腫症狀，經搶救不幸於24日過世。

羅一鈞表示，這波流感疫情以H1N1病毒為主，較易讓幼兒感染者引發腦炎，具3成死亡率。日本、香港等地陸續傳出孩子死於H1N1重症合併腦炎。國內死於H1N1重症合併腦炎的幼童，除今公布新案例，包含去年10月一名8歲南部女童、去年11月一名2歲東部女童，及本周二公布12歲中部女童。雖目前國內H1N1腦炎死亡的孩子都是女童，但男童也是高風險族群，應多加留意。

羅一鈞提醒，如家中孩子有類流感症狀，出現嘔吐、肢體抽搐、意識不清，代表腦炎即將快速惡化，就應立即轉至醫學中心。目前已發出醫界通函提醒兒科醫師，因應春節流感疫情防治，春節期間全國將有156家醫療機構開設1495診次類流感特別門診，疾管署也已發送流感抗病毒藥劑至全國4323家公費藥劑合約院所。

國內自2018年10月1日起累計406例流感併發重症病例，其中34例死亡。依本流感季疫情推估，今年春節連假（2月2日至10日）類流感門急診總就診人次約落在11.5萬至13.4萬人次間。羅一鈞提醒，民眾向親友拜年時儘量拱手不握手，如安排國內外走春旅遊，則務必做好手部衛生、咳嗽禮節及留意健康情形，生病儘量多休息，以降低流感病毒傳播的風險。

國內新增7例經審查與流感相關死亡病例，其中又出現一名4歲女童感染H1N1併發腦炎...
國內新增7例經審查與流感相關死亡病例，其中又出現一名4歲女童感染H1N1併發腦炎過世，國內已有4例幼童因此死亡，皆發病2至4天死亡。本報系資料照
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類流感疫情春節

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