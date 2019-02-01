最新健保藥價出爐 7470項藥品調降年省58億元

2019-02-01 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



衛福部健保署今公布最新健保藥價調整，共計7470項藥品遭調降，調升66項，總體調幅約3.5％，預計減少藥費金額超過58億元，多項控制三高等慢性病藥物均在降價範圍內，新制將於4月1日上路。

為穩定健保財務，2013年起，健保署實施「藥費支出目標制」，每年就超出藥費支出目標值額度作為藥價調整額度。去年砍73.8億元，今年則為58.3億元，調降單價前5名多用藥中，單價調降最多的用藥一口氣砍了7000千多元，最少也降了985元。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，分析所有降價藥品中，國人前十大常見處方藥品 ，分別包括降血脂的冠脂妥、B肝用藥的貝樂克、降血壓的脈優、治療糖尿病的糖漸平等，今年雖有些藥品沒有調整，但降幅最多的藥品達9%。

連恆榮說，107年藥費支出金額超出目標值額度為58.3億元，今年依該超出金額及全民健康保險藥品價格調整作業辦法，依據藥價市場調查結果，針對交易價格已有下降的藥品進行調整。實施範圍不包含人類免疫缺乏病毒感染(HIV感染)、C型肝炎、罕見疾病及血友病等治療藥品費用。