過年外出旅遊 小心法定傳染病「恙蟲病」上身

2019-02-01 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹一名中年男子去年底去爬山，返家後持續發燒和全身肌肉痠痛，吃成藥無效；因發燒惡寒不退，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診，醫師在他腹部發現一個明顯焦痂，確診感染法定傳染病「恙蟲病」。醫師表示，恙蟲病媒多藏於山區與離島草叢，年節期間為旅遊高峰期，提醒民眾戶外活動時要做好防護措施。

中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音說，這名男子酷愛戶外活動，去年底去爬山，返家後約１週後開始持續發燒冒冷汗、劇烈頭痛、全身肌肉痠痛，肝功能指數也偏高，使用成藥無效，接著全身起紅疹。男子到新竹附醫門診就醫，門診醫師覺得病況有異，趕緊轉急診。

張凱音表示，她發現男子全身紅疹，且腹部有一個明顯的焦痂，這是恙蟲病的典型症狀，立即投以治療恙蟲病的特殊抗生素。對症下藥後，日前男子順利燒退痊癒，出院隔天又生龍活虎地去戶外活動了。

恙蟲病為法定傳染病。張凱音醫師表示，致病原為恙蟲病立克次體，病媒為恙蟎，多藏於山區與離島草叢中；患者遭到叮咬後，經6到21天潛伏期會出現猝發且持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等症狀，但臨床上不易診斷：照X光、電腦斷層都無法直接檢查出來。發病後約1週後，皮膚會出現紅色斑狀丘疹，典型症狀為有如香煙蒂頭燙傷之無痛性焦痂，也可能併發肺炎及肝功能指數異常，若未適當治療，致死率達6成。

確定該名男子感染恙蟲病後，院方立即依規通報疾管署。張凱音說，恙蟲病多集中於夏天至秋天，這名患者可能於12月時暴露戶外環境感染，是否是氣候變化或其他因素，則還待研究。