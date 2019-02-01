影／桃機全X光檢查2日上線 入境分疫區與非疫區

2019-02-01 13:05 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



桃園機場將於明天上午十點全面啟動X光機檢查肉品違規的新措施，內政部長徐國勇（右二）上午前往桃機第二航廈C區視察X光機裝設試運情形，並邀集防檢局、桃機公司、航警局等在實施前再次檢討動線等。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 為兼顧通關速度以及防疫安全，桃園機場將於明天上午全面啟動X光機檢查肉品違規的新措施，旅客區分為「疫區」與「非疫區」，非疫區的旅客將由航空公司地勤人員在入境的空橋出口發放識別卡，憑識別卡可以快速通關不必受檢，疫區旅客則不發放識別卡，沒有識別卡的旅客必須經過X光機檢查後才能繼續通關，內政部長徐國勇表示，有了X光機檢查，除了能節省人力，更能加快旅客通關速度，藉此消化春節期間大量的回國旅客。

由於明天是過年前入出境旅客的第二波高峰，過年後的初六（10日）更是整個年假入境人數最高峰，當天有最多的862架次班機起降，內政部長徐國勇表示，現在是春節，旅客人數至少增加20%，為了兼顧防疫與通關，在防檢局、航警與機場公司合作下，行政院動用第二預備金協助農委會緊急採購的18台X光機，今天全部裝設完成並進行驗收，其中16台裝設上線，2部備用，在各航廈旅客必經的4處發燒篩檢站附近，每處布署4台X光機，採疫區與非疫區分流，疫區旅客必須經過X光機檢查才能過關。