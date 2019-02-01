高鐵員工遭脫序旅客暴力相向 高鐵：已逐案調查

2019-02-01 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



台灣高鐵。聯合報系資料照片 分享 facebook 春節疏運即將來臨，在旅客欣喜返鄉團圓之時，竟成了台灣高鐵員工最心驚膽戰的夢魘？台灣高鐵企業工會指出，去年員工遭受旅客口頭、肢體暴力衝撞的「不法侵害職災案件」有15件通報，今年1月也有3起重大的暴力事件導致骨折等，要求台灣高鐵成立專案小組處理。對此，台灣高鐵回應，嚴厲譴責暴力，已經依程序逐案展開調查。

台灣高鐵企業工會指出，有同仁遭到旅客肢體攻擊，包含以拳頭毆打軀幹、反折手指導致骨折、大力撞擊胸口與肩膀等，工會多次要求高鐵公司正視「不法侵害之職業災害」的問題，除了事後依法通報、給予職災相關協助之外，公司更應該主動的事前預防，積極設想如何阻止旅客脫序行為的發生。

工會主張，針對已向同仁施暴的旅客，公司應規劃拒載措施，並向社會大眾加強宣導、對施暴旅客採取法律行動作為立場宣示等，勿讓同仁暴露在風險之中；工會表示，該會要求成立「不法侵害專案小組」處理相關問題，然而公司代表態度消極，表示服務業遇到奧客在所難免，只能請同仁多擔待，無需成立專案小組。

工會呼籲台灣高鐵將心比心，「旅客的拳頭打在基層員工的身上，受辱的是全體公司同仁」，要求台灣高鐵積極設想如何提供一個安全安心的工作環境，勿再以「服務業難免如此」的態度敷衍員工。

對此，台灣高鐵今日提出三點聲明，第一，台灣高鐵一向重視員工權益與工作安全，並與同仁及工會立場一致，嚴厲譴責暴力，致力維護同仁人身安全與工作權益。第二，對於同仁於值勤過程中遭受暴力對待，公司均於第一時間提供同仁全力支持，除即時表達關懷慰問外，更提供包括暫時性職務轉換、心理輔導諮商以及相關法律協助，並依程序逐案展開調查，以確保同仁權益。

台灣高鐵指出，針對勞工代表於1月10日勞雇雙方例行溝通會議中所提，要求防範暴力事件於未然，並成立「不法侵害專案小組」之訴求，公司正持續與工會研商，希望透過勞資攜手、同心協力，尋求妥適方案，確保同仁安全並維護乘車秩序。