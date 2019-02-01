影／男童左腳掌腳夾斷 醫院急救12小時成功接合

2019-02-01 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



13歲李姓男童昨天在苗栗搭遊樂器材左腳掌被夾斷，經童綜合醫院急救，今天已成功接回，不需截肢。

童醫院表示，昨晚6點46分，男童從苗栗的醫院轉院後送到童綜合醫院的急診室，據了解，男童是在苗栗頭份一家遊樂公司搭乘「海洋奇觀」，不慎左腳被卡在車體和月台間。經消防局救護人員救出後，先到附近醫院進行初步治療，因左腳掌前端有嚴重的壓碾撕裂傷，五隻腳趾全遭夾斷，恐有截肢的高度危險性，再轉院到童綜合醫院。

急診室經過的緊急處置和開刀房準備，30幾分鐘將男童送到開刀房，由整形外科游建智醫師和顯微手術團隊進行傷口清理和顯微接合手術，男童的腳掌傷口血肉模糊、殘破不堪，醫師在綜合考量未來的傷口復原和行動能力下，逐一接合腳趾的血管、神經、肌肉、骨頭等相關組織，經過12小時馬拉松式的手術，今天早上7點多傳來好消息，男童腳掌的顯微接合手術已經成功結束，五隻腳趾的血液循環初步已經看到恢復的現象。