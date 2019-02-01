「願景工程」獲18萬善款 支持兒少餐食、偏鄉獨老交通

2019-02-01 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



「願景工程」攜手聯合勸募協會，開設「願景工程・即刻行動」專案。 圖擷自 聯合勸募協會官網 分享 facebook

聯合報系「願景工程」攜手聯合勸募協會，開設「願景工程・即刻行動」專案。上路3個月來，收到讀者善款55筆，共計逾18萬5千元，將用以支持弱勢兒少課後餐食，與偏鄉送餐、交通服務等，讓改變成真。

願景工程以「形塑影響，策動轉變」為使命。作為媒體，願景工程致力於揭露問題，例如「校園營養午餐」專題揭露山地小校營養午餐開辦之難，一頓飯卻是學童一天唯一的正餐；或是「體檢行的正義」專題探討偏鄉高齡者交通困境。

報導後，許多讀者願化感動為行動，以個人或組織之力，成為改變社會的加速器。願景工程因此與聯合勸募協會開設「願景工程・即刻行動」專案，募款金額經聯勸專業評估後，依不同議題，擇定具有執行力的第一線社福單位接受捐款，並定期回報執行成果。

例如，改善台灣「校園營養午餐」，專案補助台中沐風關懷協會，提供當地365位經濟弱勢家庭兒少免費餐食，並聘任專職課輔老師協助孩子完成課業；以及花蓮中華飛揚關懷協會，號召地方志工媽媽下廚，與122位偏鄉體育班學生定期共餐，孩子的餐桌不再只是一成不變的便當。

響應「體檢行的正義」，專案也補助蘭嶼居家關懷協會，照顧在地部落裡近百位未能取得政府福利資格的失能者，提供午間送餐服務，透過固定訪視關懷，減少獨居長輩的孤寂感；還有高雄佳音社區營造協會，接送行動不變的邊緣戶長者參與健康講座，促進人際交流與互動。

「願景工程」不只報導，也盼各界加入正向行動。讀者可在捐款時，指定捐助議題，也可由聯合勸募協會統籌運用；捐款方式，除了單筆捐贈，也可選擇定期定額，長期支持。善款金額將不捐助特定個人，願景工程也不經手任何經費，未來善款運用將定期公告。

看專案：https://bit.ly/2PM15dr

看成果：https://bit.ly/2Uxes3c