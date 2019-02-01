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長照悲歌頻傳 衛福部提醒家庭照顧者「固定下班」

2019-02-01 12:10聯合報 記者羅真╱即時報導

情境示意圖。長照工作身心負擔大，家庭照顧者要經常關心自己身體發出來的壓力警訊。 ...
情境示意圖。長照工作身心負擔大，家庭照顧者要經常關心自己身體發出來的壓力警訊。 記者鄭清元／攝影
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長期照顧工作帶來的身心負荷大，照顧悲劇頻傳。衛福部盼雇主一同重視員工的身心健康，也提醒照顧者務必安排每天有個固定時段喘口氣，每周安排固定時段找手足或利用政府長照資源讓自己抽身放鬆，並經常關心自己身體發出來的壓力警訊。當壓力過大時，可致電衛福部安心專線、男性關懷專線，各縣市衛生局也有提供免費的心理諮商。

昨日傳出文化部法規會一名50歲的專委，因照顧久病的父親導致壓力過大，與母親雙雙自盡，衛福部心口司司長諶立中表示相當哀慟。他說，家庭照顧工作時間漫長，家庭照顧者除了全天候看顧，還有較高的親情壓力、責任壓力；長時間的壓力會導致人們鈍化、忽略自己需要幫助，但是身體感受到的壓力可能會持續發展成疾病或悲劇。

諶立中提醒，家庭照顧者必須為自己安排空檔，讓自己每天、每周固定時段有「下班的感覺」，這個安排可能是找來手足互相支援，又或者善加利用政府提供的長照資源。舉例來說，固定有一小段時間使用居家照顧資源，讓居服員來陪伴家人、自己可以抽身，又或是利用喘息資源，讓自己有更長時間可以出門放鬆。

另外，也要經常關心自己身體發出來的壓力警訊。諶立中說，與壓力有關的常見症狀像是頭痛、肩頸痠痛、血壓高、血糖高、焦慮不安、心情低落、影響睡眠等，如果自我調整無法改善，就需要尋求專業幫助。

心理壓力大時，可嘗試撥打衛福部24小時免費的安心專線0800-788-995（諧音：請幫幫、救救我），或撥打生命線1995與張老師1980，男性也可撥打男性關懷專線0800-013-999。另外，全台各縣市衛生局也有提供免費的心理諮商，沒有對象限制，有需要的民眾可多加利用。

若要尋求照顧資源，則可致電長照專線1966或家庭照顧者支持專線0800-50-7272（諧音：有您，真好真好）。

● 相關報導：壓力是疾病源頭 心理師要照顧者覺察身心警訊

衛福部長照生命線

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