載客船舶及客運場全面抽查 缺失已改善完成

2019-02-01 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



交通部航港局上周開始實施為期3天的「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，進行固定航線載客船舶45艘及海運客運場站9處的檢查，航港局表示，此次檢查發現主機保養、船上通道未暢通等缺失，相關缺失均已於春節連假前複查完成，可保障所有乘船返鄉與出遊旅客安全。

航港局說明，本次聯合督檢計畫涵蓋全台灣的固定航線載客船舶及海運客運場站，包含金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球等地區及所有本島旅運場站，扣除正值修理、停航船舶外，抽查率達100％，本次督檢缺失主要為主機保養、船上通道未暢通等項目，已要求業者立即改善改善完成。

航港局建議，旅客可以手機掃描海運場站或船舶張貼的「載客船舶QR code」，取得春節連續假期該船航班及基本船舶資訊，如有安全問題亦可線上即時反應；為防範非洲豬瘟疫情，航港局持續於售票、入出境及乘船期間向旅客發放防疫文宣，並以船上廣播宣導防疫相關規定及罰則，以避免旅客違規攜帶肉類食品入境遭處罰鍰。