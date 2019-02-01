台灣圖書出版趨勢報告 出版量跌至4萬種以下

2019-02-01 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



107年台灣圖書出版量跌至四萬種以下。圖／國家圖書館提供 分享 facebook 國家圖書館今天公布107年台灣圖書出版趨勢報告。從ISBN的各項統計數字顯示，去年台灣圖書出版量回跌至4萬種以下。紙本圖書未能延續去年的上揚趨勢，電子書的出版量則微幅成長，而電子書閱讀人口則呈現明顯的成長趨勢，為出版市場的發展帶來更多的期待。

依據國圖書號中心統計分析顯示，台灣在民國107年1至12月，新增出版機構1346家，總計有4940家出版社出版39114種新書。台灣新書出版總（種）量及申請ISBN之出版單位數去年106年一度有上升回穏現象，107年則呈現下滑趨勢。在申請ISBN的出版機構出版量來看，小型出版社仍然最重要的出版力量，申請ISBN的出版單位，超過半數僅出版1種圖書（57.91%），合計有近九成（88.14%）的出版單位出版新書的數量不超過10種。

國圖指出，107年申請電子書ISBN新書共有4340種，占全年新書出版總數的11.10%，從統計數字來看，電子書出版在106年曾有大幅成長後後，107年是呈現持平現象。

但從國圖所做的107年台灣公共圖書館借閱統計顯示，電子書閱讀人口是持續上升，讀者借閱電子書的數量近175萬人次，較106年增加40萬人次。再觀察到電子書市場也是持續升溫，各大網路書店電子書銷售比重上升，博客來年度報告107年電子書銷售業績成長3倍，新書上架總量成長4倍；

Readmoo讀墨年度報告中，包括電子書數量、銷售量及讀者閱讀時間都以倍數成長；樂天KOBO在台灣電子書市場經營多年，近來更傳全球業界龍頭亞馬遜可能來臺的消息，看好台灣電子書市場發展。

國圖指出，電子書製做格式也有新的發展趨勢，電子書所使用的檔案格式，近年來呈現多元化的發展，主要以「PDF」及「EPUB」二者為主力。其中EPUB在業者的大力推動多年後，在107年一舉超越PDF成為市場主流。

國圖館長曾淑賢表示，107年的新書出版數量雖然未見提高，但整體而言，台灣的人均出版量仍然傲視國際。