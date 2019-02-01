影╱過年防豬瘟機場港口嚴檢 內政部請大家體諒

2019-02-01 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



內政部次長陳宗彥今天到台中港務警察總隊表示，過年將到，機場港口的安檢防範豬瘟疫情會更嚴密，會耽誤幾分鐘，請國人體諒。

陳宗彥說，政府在海空防疫力度持續， 不論機場或港口，請民眾切勿從中國大陸地區 帶豬肉製品 ，從港澳和越南線， 進入台灣都會逐一檢查 。