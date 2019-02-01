照顧者別獨自扛 衛福部預計今年全台布建支持網絡

2019-02-01 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



長期照顧壓力沉重，昨傳出文化部的黃姓專委長期照料久病的父親，身心壓力過大走上絕路，她的母親悲慟過度追隨自盡，令各界心痛不已。衛福部長照司表示，今年將協助全台22縣市建立因地制宜的家庭照顧者支持網絡，另提醒照顧者「照顧者的責任是將家人照顧好，但千萬別獨自扛下，還可以盤點利用資源」。

衛福部長照司副司長周道君說，以往社會觀念會認為照顧是自己的責任，但其實，國家與民間有很多資源可以協助，別獨自扛下責任。

許多民眾對政府提供的長照資源不熟悉，中華民國家庭照顧者關懷總會日前將之歸納成「長照四包錢」，也就是政府給付的長照資源可分為四大類，包括「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「喘息服務」與「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」。

每包錢又可使用在多項服務，舉例來說，「照顧及專業服務」的補助費用，可用於沐浴、陪同外出等居家照顧，也可用於居家復健、營養指導等專業照顧或者社區照顧，幾項「照顧及專業服務」合在一起，或許就是一段照顧者可抽身的時間；另也可利用「喘息服務」，為自己安排放鬆活動。

民眾可致電長照專線1966或家庭照顧者支持專線0800-50-7272（諧音：有您，真好真好），與專業人員共同討論可用資源，混搭出最貼近自身需求的照顧計畫。

周道君表示，衛福部與家總過去合作成立30個家庭照顧者關懷據點，提供照顧技巧訓練、長照資源諮詢、身心壓力紓解等服務，去年八月起進一步輔導11個縣市成立新據點、或者強化既有資源的功能，預計今年讓全台22縣市都有因地制宜的家庭照顧者支持網絡。民眾有需要可致電家庭照顧者支持專線，或上家總官網找到據點（https://www.familycare.org.tw/service/10736）。