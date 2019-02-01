影／連假天氣變化大 小年夜回暖、除夕北部低溫15度

2019-02-01 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



過年九天連假，許多人已準備好出遊計畫，到底春節期間天氣如何？中央氣象局氣象預報中心技正黃椿喜表示，連假期間的天氣變化和冷熱交替迅速，小年夜就會回暖，各地氣溫來到27至30度，下雨機率不高，除夕、初一開始轉涼，北部低溫會一度來到15度，各地都有下雨機會，尤其宜花地區雨勢較明顯，提醒返鄉、外出的朋友要適時添加衣物。

黃椿喜表示，今天受到大陸冷氣團影響，高壓籠罩在台灣北邊海面上，不過高壓今天、明天會逐漸往東移，這波冷氣團明天將迅速減弱，小年夜的氣溫就會明顯回暖。

明後天及初二至初四的天氣，各地大致晴朗穩定，不過在除夕、初一及收假前的初五、初六，受到東北季風影響，天氣較涼且容易下雨。其他時間天氣大致穩定，日夜溫差大。

另外，黃椿喜指出，春節前期2日至4日除夕清晨及初三、初四天氣雖然穩定回暖，但易有低雲或局部霧，可能影響交通，尤其往返馬祖、金門及澎湖等離島地區的民眾要特別留意航班資訊。

氣象局表示，後天和大後天小年夜各地明顯回暖，天氣多雲到晴，只有宜花東偶有零星短暫雨，白天氣溫將回升到25度以上，屬於溫暖舒適的天氣，但早晚仍偏涼，日夜溫差大。

除夕鋒面通過及另一波東北季風增強，且持續到初一，北部及東半部天氣轉涼有雨，中南部雲量偏多，也有短暫雨，各沿海地區有較強陣風，且有較大風浪，氣象局提醒民眾從事海邊活動應注意安全。

氣象局表示，初二起東北季風減弱，氣溫回升，初三初四氣溫持續回升，這段時間各地多雲到晴，僅東半部偶有零星雨，白天氣溫舒適，西半部日夜溫差大。

初五、初六連假後期東北季風可能再增強，北部及東北部天氣將再轉涼且有短暫雨，其他地區仍是多雲到晴。