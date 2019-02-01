放棄當醫生！馮彥翔改任心理師在台東守護弱勢兒童

2019-02-01 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台東的陽光灑在馮彥翔身上，他緩慢而有自信地說，對比過去擔任實習醫師忙得「很厭世」，現在的自己忙得有熱情、有動力，因為這真的是自己喜歡的事。記者羅真／攝影 分享 facebook 如果你是旁人稱羨的人生勝利組，即將穿上白袍成為醫師，心底卻隱隱有聲音告訴你「你並不愛這條路」，這時你有多少勇氣轉換跑道、重新來過？馮彥翔是這樣的一個人。

他聽從內心的聲音放棄醫師光環，報考心理諮商研究所、考取心理師執照，如今在台東守護弱勢孩子的心理健康，他認為這個選擇很值得。

剛滿30歲的馮彥翔，目前在台東「孩子的書屋」任職。工作地點位於知本地區台九線旁，於一條容易被往來車輛忽略的小叉路駛入後，會看到一座魚池，魚池旁有一個看似工廠還是倉庫的大型鐵皮屋；走進裡頭，只見極簡的幾間小隔間，以及沒有隔間的辦公座位區，不見地板磁磚、牆面就是鐵皮，這裡正是「孩子的書屋」的核心辦公室。

沒有美輪美奐的醫院大樓工作環境，沒有優渥薪資，再沒有醫師光環。什麼樣的歷程，讓他無悔地來到這裡？

● 一道回答不出來的題目

馮彥翔出生於屏東，自幼成績好，父母師長都告訴他要以當醫生為目標，他就這樣理所當然地讀書考試，一路考取高雄中學、國立陽明大學醫學系。高二那年，他讀到侯文詠寫的《危險心靈》，書中批判填鴨式、罐頭化的教育體制，他驚訝發現，這與自己受教育的經驗如出一轍，同時，書中好像說中什麼自己沒有意識到的事情，不過當時他還無法具體化內心的衝擊。

高三學測成績不負眾望，他拿著成績單請老師協助寫推薦信，老師反問他「你清楚醫學系在學什麼嗎？」「這真的是你想要嗎？」這是他十八年的人生中，第一次被問到想要什麼樣的未來。過去大大小小的考試都難不倒他，但這一題，他答不出來，然後一整天沉重得說不出話。

如同多數學生，他不瞭解的不僅是醫學系，對其他系所內涵同樣陌生，於是仍然被家人說服北上就讀醫學。不過，大學時期因緣際會接觸諮商、參與社團的經驗，悄悄改變了馮彥翔的未來的路。

● 一份作業，意外摸索出自己的模樣

大一時，馮彥翔修習普通心理學，課程要求每位學生到諮商中心體驗一到兩次諮商。他感覺到，有固定時間、固定的人可以談煩惱，可以講一些平常不知道能跟誰說的話，其實很放鬆，似乎也有療癒之效，這一諮商就是兩年。

馮彥翔說，台灣的教育並沒有好好培養一個人認識自己、確定自己喜歡或想要什麼，而諮商是讓人有時間與空間慢慢認識自我的過程。

以他自身為例，透過諮商慢慢發現，原來他習慣拿別人的標準、別人的期待來壓迫自己，例如師長期待他當乖小孩、期待他考高分唸醫學、期待他省錢住宿舍、告訴他忍受作息不同的室友才是成長等，他都聽進去了、即使不喜歡也會去做，長期習慣性地忽略自己心裡的聲音。

但是，內心的訊息如果沒有被充分覺知，問題就得不到解決，反覆出現的情緒可能干擾生活。「因為諮商，我看到自己的這一面，也因此更明白要在別人的期待跟自己的感受之間作拿捏。」

● 社團參與，漸漸揮別遭霸凌陰霾

馮彥翔很少對人說自己曾遭霸凌。他不清楚為什麼國中班上有幾個人特別討厭他，會在他的座位踩上腳印、在他的桌上放壁虎屎或老鼠屎，這影響他日後與人互動時顯得退縮，甚至自覺與人相處有困難，於是經常一個人獨來獨往，跟班上同學幾乎不熟。

這個情形，直到他大學期間參加諮商中心的義工團才有正向轉變。義工團協助諮商中心舉辦大大小小的心理健康衛教活動，與那群溫暖的夥伴相處的過程中，他覺得，似乎漸漸找到舒服的人際互動方式，於是笑容多了許多，連義工團夥伴都明顯注意到他的變化。

隨著年紀增長，加上後來閱讀越來越多的心理學文獻，馮彥翔說，自己漸漸地能以較大的架構、較廣的脈絡去理解當時霸凌自己的小朋友，「我相信，那些孩子在當時那個階段，還不知道怎麼釐清自己的情緒與需要、不知道怎麼跟別人互動，只會一味採用攻擊他人的方式找到快感」。

理解帶來原諒，然後能夠放下，國中時遭霸凌的陰霾就這樣隨著時間漸漸散去。

● 走進／走出白色巨塔

那幾年開始學習聆聽內心的聲音後，馮彥翔漸漸覺得醫學不是他想走的路，特別在大五、大六走進醫院見習與實習時，這個意念顯得更為強烈。

馮彥翔回想，當時值班工作包括巡房、急救、抽血、打醫令、打病歷等許多繁雜事，工時長、壓力大，常常半夜被叫起來處理事情，到後來甚至會幻聽手機在響，回家總累得癱軟在床。

「我對工作內容興趣不高，且對於醫院快速的工作步調不適應，覺得自己是不是又重新拿不喜歡的事情壓迫自己？另外，也對於沒有充分的時間好好地陪伴病人、提供全人照護，常常感覺力有未逮。」

隨著不適感逐漸累積、累積到幾乎要爆炸，大六實習結束後，他毅然決定轉換跑道，投身他那幾年越來越感興趣的心理諮商領域；他報考國立台北教育大學心諮所，畢業後到台北市龍安國小實習一年後，考取心理師執照。

這時父母仍舊不死心地追問「真的不回去當醫生了嗎？」他的答案是肯定的。他先到大學的諮商中心工作，如今則擔任台北醫學大學附設醫院長駐在台東「孩子的書屋」的諮商心理師。

● 教育失落的環節，心理專業協助補齊

「孩子的書屋」在台東共有九個據點，照顧兩百多個來自單親或隔代教養家庭的孩子，提供晚餐、課後輔導與課外活動，近年甚至進一步建構社區產業模式，試圖擴大照顧到孩子的家人與孩子的未來。

「孩子的書屋」認為，老師陪伴孩子光有熱情並不足夠，有時還須有專業知識引導，這也是他們應徵長駐諮商心理師的理由。舉例來說，有一名小學生功課寫得極慢，在學校老師眼中，他是怎麼也講不聽的頑劣孩子，屢屢惹得老師發怒。不過，老師不知道的是，講不聽，是這個孩子潛在問題的表象；老師不知道的是，這個孩子需要幫助。

馮彥翔從旁觀察發現，當老師告訴那孩子「寫完功課才能玩電腦」，他還是無法快速完成功課，但卻會在旁巴望著其他小朋友玩電腦— 這顯示他不是沒有動機，而是他做不到。

果不其然，將孩子帶往醫院接受衡鑑的報告顯示，這個孩子的功能大致沒問題，唯獨大腦處理訊息的速度極慢，才因此經常會讓不知情的人以為他一切正常，就是故意不想聽你的指令。對孩子有了這層瞭解，特殊教育資源就有機會介入，老師們在教學上也會有更多的包容。

馮彥翔近日諮商的另名孩子，孩子的父親去年因病過世，母親為償還父親醫療費衍伸的債務，從早到晚、從平日到假日都在替人作農務工作，這使得孩子缺乏陪伴、缺乏有人說話，因此明顯不擅與人互動；幼小的心靈深處恐怕也擔心「該怎麼與他人形成好的關係？生命中重要的人會不會又像爸爸一樣突然消失？」

馮彥翔希望透過每周固定時間諮商、固定有一個人跟這個孩子建立穩定的關係，幫助這個孩子學習與人互動的方法，讓他在未來人生路上走得更有自信。