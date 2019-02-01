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春節連假國道上路前 先做好這幾件事

2019-02-01 08:34聯合報 記者雷光涵╱即時報導

不少人選擇今天下班以後就動身返鄉，甚至有人請假一日提前出門。提醒要上國道的開車族，春節連假之前可以做好這幾件事。

●手機下載「高速公路1968」App

高速公路局推出最新版「高速公路1968」網頁及App，增加快速公路台61線、台62甲線及台65線之即時路況資訊，全面提供高快速公路路網路況資訊涵蓋範疇。網址：https://1968.freeway.gov.tw/aspp

- 預測未來100天行車時間

此外，過往用路人自行開車出門時，往往於上國道後才知道前方車流狀況。高公局推出未來100天的國1、國3及國5任意起迄點交流道，預測行車時間查詢平台https://1968.freeway.gov.tw/tp_future ，可顯示預計出發時間前1小時及後2小時之行車時間、抵達目的地時間等。

- 國5藍芽主動接收事故資訊

另外，行駛國5及台9、106乙等替代道路時，開啟App及手機藍牙功能，即可主動接收下游30公里內之國5交通事件、旅行時間及台9、106乙等替代道路行車時間推播服務，若開啟App「即時路況」介面右上角「路況播報」，更可直接聽取路況語音播報，供用路人參考並選擇最適行車路線。

●申辦eTag銀行自動儲值

高速公路於連假期間取消20公里的免費里程，為省去現金加值或事後再補繳的麻煩，民眾辦自動儲值，可一勞永逸。因金融機構春節不營業，遠通電收建議用路人把握連假前最後一個上班日，開通eTag銀行自動儲值，只要有遠銀、台新、玉山、國泰和中國信託信用卡，就能透過客服電話或上網申辦，並享有通行費9折優惠。

- ETC APP加值

若仍選擇現金加值，建議民眾下載ETC APP，在四大超商出示手機條碼就能儲值，另外提供繳費服務。ETC APP還新增國道即時路況，提供餘額查詢、信用卡或活儲帳戶儲值及繳費服務，用路人也可連結friDay錢包快速儲值免收手續費。

●做好車輛保養及檢查

國道行車速度快，一旦發生故障停等，除影響後方車流續進外，恐將引發二次事故。尤其是連假壅塞車流道路救援更是不易，高速公路局籲請用路人於上路前，務必做好車輛保養及檢查。

- 爆胎勿急踩煞車

行車途中如遇爆胎，切勿急踩煞車，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩。另車輛故障或遇緊急狀況時，應先啟亮危險警告燈，儘可能將車輛逐漸滑離車道停在外路肩上，並在車輛後方50－100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。

-待援期間人要「面向車道」

待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下游之護欄外或安全處所(路側如無護欄，則於故障車輛下游適當處)待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車，儘速撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務。

-3/1以後雪隧拖救費漲1500元

此外，高公局為減少故障車輛影響雪隧交通安全與順暢，將自108年3月1日起，調整國道5號雪山隧道內大、小型故障車輛拖救費之基本費，各加收1500元，即小型車輛提高為3000元、8公噸以下之大客車5700元、逾8公噸大客車6750元。

長達九天春節連假將展開，遠通電收表示，因金融機構春節不營業，建議用路人把握連假前...
長達九天春節連假將展開，遠通電收表示，因金融機構春節不營業，建議用路人把握連假前時間，提前申辦並確定開通eTag銀行自動儲值。圖／遠通電收提供
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高速公路局「高速公路1968」App服務，整合國5藍牙交通資訊推播系統於1968...
高速公路局「高速公路1968」App服務，整合國5藍牙交通資訊推播系統於1968 App提供國5路況資訊推播服務。圖／高速公路局提供
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國道高速公路連假

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