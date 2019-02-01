一張圖看春節連假天氣 彭啟明：北台灣天氣變化大

2019-02-01 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



預估春節連假的期間有兩波冷空氣影響，圖為北台灣的低溫變化。 圖／擷自 「天氣風險」臉書粉絲專頁 分享 facebook 冷空氣持續發威，今天清晨北部明顯降溫約4度，中南部也降了2、3度，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，預期要到下午至晚上，冷空氣影響才會逐步減緩。他說，9天春節連假雖有兩波冷空氣影響，但大致不算差，只有北部、東半部變化較大。

彭啟明在臉書表示，受冷空氣影響，今天白天北部回溫有限，高溫約16-18度，中南部21-26度，越往南部冷空氣勢力較弱。北部、東半部地形配合東北風的雲系發展，也有些降雨，但不算太多，屬於較為零星的偶陣雨。

他說，周六到周日將是非常適合大掃除或是返家的好時間，天氣穩定舒適，也可以看到陽光，預期周末高溫各地都有26-29度。不過下周一、二，也就是除夕到大年初一，預期有波冷空氣南下，和今天類似，會有明顯降溫，北東會轉為陰沉陣雨的天氣類型。

他指出，下周三開始到周五，初二到初四，又會是回溫的好天氣，下周六、日，也就是初五、六又會有波冷空氣南下，這波還有變化空間，北部、東半部變化較為明顯。

彭啟明表示，春節連假的期間，雖有兩波冷空氣影響，但還不是很冷，低溫頂多 14-15度。大致是北部稍有變化，中南部很穩定，適合外出活動。要注意的是西半部可能空氣品質較差。但若要出國旅遊，近期北半球高緯度偏冷，流感的疫情嚴重，出國一定要做好防護。

中央氣象局說，周六、下周日（2日、3日）大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地白天感受舒適至溫暖，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。