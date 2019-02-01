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迎春節／過年包紅包學問大 命理師分析五重點

2019-02-01 07:55聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

相傳是為了趕走年獸，因此用紅通通、喜洋洋的紅包，給小孩們壓歲，最後演變成過年期間...
相傳是為了趕走年獸，因此用紅通通、喜洋洋的紅包，給小孩們壓歲，最後演變成過年期間，給長輩們小孩的祝福，但是包紅包要包對、包好、包得合情合理，大人小孩拿著笑嘻嘻還不失禮，可是一門學問。本報資料照片
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相傳是為了趕走年獸，因此用紅通通、喜洋洋的紅包，給小孩們壓歲，最後演變成過年期間，給長輩們小孩的祝福，但是包紅包要包對、包好、包得合情合理，大人小孩拿著笑嘻嘻還不失禮，可是一門學問。

1. 紅包忌諱單數，數目應該雙雙對對，喜事連連。

大過年的，紅包包多少是心意，有時就是意思意思討個吉利，但切記絕對不能包單數，可以包600、800、1200，絕對不能包1100，通常單數是喪儀才會包單數，特別是對長輩，給長輩的紅包祝福，一定要切記，要湊滿雙數，才是喜慶象徵。

2. 紅包顏色要用對，遵循傳統別作怪。

紅包顧名思義是「紅」色的，但這幾年有金色、紫色款式的，金色有福祿意涵，紫氣東來大富大貴也還算合宜，但紅包袋上仍切忌作怪，除非是外國人，比如日本人認為白色是喜氣、新加坡人認為藍色喜氣，但是對華人來說，紅包就是忌諱白色，藍的也好像怪怪的，也因此，不論觀念再怎麼新穎前衛，在「紅包袋」這件事情上，還是遵循傳統比較好。

3. 包紅包別把錢摺起來

華人包紅包，通常不喜歡把錢給摺起來，現在有些規格比較小的紅包袋，也許是給小朋友用的，如同樂透彩券般的小紅包袋，那是因為樂透彩券比較小，所以放進小規格的紅包袋裡面，但一般來說，若用小紅包裝現金，為了符合小袋子的規格，要把錢摺起來，使用上就沒有這麼順暢，等於財路不順暢、會有所阻礙，也因此建議最好還是一般規格的紅包袋，橫式、直式都可以，讓白花花的鈔票正常平放，這樣錢用得順暢，財氣不折損，新的一年五路財神聚集，金豬好運旺旺來。

4. 多寡不均，但別在長輩面前把紅包打開

有人問200元能不能包？當然可以，小朋友、鄰居小孩，為你服務者的感謝紅包，200元也不失禮，但針對親友的小朋友們，最好要一視同仁，統一紅包大小多寡，以免春節親戚碰面徒生糾紛，以免為了小事壞了春節假期的興致，此外，在長輩面前打開紅包看多少錢，這是一件很失禮的事情，因此，包紅包、收紅包的「行前教育」，家長要先做好。

5. 紅包錢晚一點再動用

不論長輩或晚輩，拿到紅包以後，可以先放在枕頭底下「壓歲」壓個15天，等待元宵節過後，再動用裡面的現金，主要這是給孩子們、長輩們的祝福，讓親友未來一年更健康平安，若就學中的孩子，就希望讓她學業更進步更好，因此建議若可以不動用，就先暫時別用，等到元宵節過後，再動用這筆錢、或者再存入銀行。

諮詢／命理老師鄭雅勻

記者彭宣雅／整理

紅包春節

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