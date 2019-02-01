親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

大陸冷氣團來囉 吳德榮：今陰冷周末回暖

2019-02-01 07:54聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天北台灣天氣陰冷，中南部氣溫略降，明、後天天氣好轉，白天逐日回暖，但到了除夕及年初一又受另一波東北季風影響。

吳德榮表示，最新（31日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日因冷空氣南下，北台灣陰冷、晚間轉乾，沿海、空曠地區最低溫約在12、13度，都會區約在14度，要注意保暖。迎風面北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，大台北鄰近山區的平地也偶爾會飄小雨。中南部雲量稍增、氣溫略降，受到影響較小。

他說，不過周六、日冷空氣減弱，天氣好轉、白天回暖，但早晚偏涼微冷；西半部清晨及外島容易起霧；東半部仍有局部短暫雨的機率。春節期間沒有強冷空氣帶來較低的氣溫，但北台灣天氣變化頻繁，冷暖交替、氣溫起伏很大。

談及春節假期天氣，吳德榮說，除夕及年初一東北季風影響，北台灣再轉濕涼；因水氣很多、中部以北及東半部有明顯降雨，南部也有零星降雨的機率。

吳德榮指出，年初二至初四（下周三至五）東北季風減弱；天氣逐日回暖，西半部晴朗穩定，清晨及外島容易起霧，東半部有局部短暫雨的機率。年初五、六（下周六、日）另有一波鋒面及東北季風影響，迎風面北部、東半部再度轉有局部雨，北台灣轉濕涼，中南部受影響較小。但因屬模式末期的模擬，比較不確定，宜續觀察。

中央氣象局也說，今天受大陸冷氣團影響，北台灣一整天偏涼冷，高溫只有16、17度，與昨天高溫相比有10度左右的落差，其他地區高溫也會下降，中部及花東地區約19至22度，南部仍可到26度，入夜後西半部及宜蘭地區低溫約13至15度，花東及南部地區16、17度上下。

天氣方面，氣象局表示，大台北及東半部地區有局部短暫雨，北部其餘地區雲量稍多，有小飄雨的機率，中南部地區為多雲時晴。

中央氣象局說，今天受大陸冷氣團影響，北台灣一整天偏涼冷，高溫只有16、17度，與...
中央氣象局說，今天受大陸冷氣團影響，北台灣一整天偏涼冷，高溫只有16、17度，與昨天高溫相比有10度左右的落差，其他地區高溫也會下降。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
分享

吳德榮高溫

相關新聞

冷氣團發威 中部以北低溫13度

2019-02-01 05:08

防豬瘟 中港澳手提行李 今起100% X光機掃瞄

2019-02-01 00:24

暖冬補助撥款慢 觀光局：年前入帳

2019-01-31 23:54

巴拉刈解禁？ 防檢局說不

2019-02-01 00:24

主燈不必是生肖！中市、竹市 接棒台灣燈會

2019-01-31 23:50

2/2加碼享9折！愛買進口糖餅、水果禮等68折起

2019-02-01 02:23

周六試燈璀璨亮相！2019台北光之饗宴交管措施

2019-02-01 02:00

防非洲豬瘟 北市跨局處大作戰

2019-02-01 00:29

健康你我他／守住年齡祕密 抗老計畫啟動

2019-01-31 23:51

「進廠微修」美美過年 別忘三要五不

2019-01-31 23:46

過年進補「藥」有邏輯 慢性病患要當心

2019-01-31 23:43

專業觀點／讓腳休息！根治前蹠痛 別走遠路

2019-01-31 23:39

我的經驗／穿鞋穿到前蹠痛 愛美整慘自己

2019-01-31 23:33

獎落嘉市！幸運兒買鞋中千萬

2019-01-31 23:15

這個病過去常見藍領工作者 現在多是穿高跟鞋的粉領族

2019-01-31 22:44

Uber租賃業合作爭議 交通部擬強化分業管理

2019-01-31 22:44

不滿交通部回應 計程車業者：228前發動抗爭不會客氣

2019-01-31 22:33

冷氣團來襲 明天氣溫驟降10度

2019-01-31 21:23

信用卡竟然有「剪卡禮」？內行人爆料：這是老套路了

2019-01-31 20:00

廚餘養豬登記今到期！初步統計約4成 明公布最終數據

2019-01-31 19:17

桃機16部X光機安裝完畢 2月2日起中港澳手提行李100％查驗

2019-01-31 18:14

麻油、三杯、薑類好補 中醫師建議有這種症頭別吃

2019-01-31 18:04

違規攜帶肉品陸客下降？農委會：維持一定水準

2019-01-31 18:02

亞培原味安素市售產品抽驗 複驗結果合格

2019-01-31 17:53

3000小黃「路過」反Uber 政院：妥善溝通

2019-01-31 17:48

號稱原裝進口竟是台灣分裝 食藥署規範得明確標示

2019-01-31 17:45

阻絕非洲豬瘟入台 保三訓練檢疫犬強化邊境防疫

2019-01-31 16:48

獎落嘉市！幸運兒買鞋獲千萬發票特別獎

2019-01-31 16:43

影╱反Uber！3千輛計程車包圍行政院 下次擬衝總統府

2019-01-31 16:02

趁連假進廠微修 醫美就診前別忘了「三要五不」

2019-01-31 15:52

AirAsia台北飛大阪首航 來回3千有找

2019-01-31 15:49

抗議Uber阻生計 計程車慢速繞行政院

2019-01-31 15:37

9天年假防無聊！2019網購買氣最旺的桌遊就是它

2019-01-31 15:29

紅背心事件延燒！林佳龍要台鐵立即停止勉強同仁的活動

2019-01-31 14:46

巴拉刈解禁？防檢局說：目前沒有考慮

2019-01-31 14:27

緩繳十年大限延期 國保首期保費可補繳至三月底

2019-01-31 14:24

農界：官方替代藥劑沒巴拉刈便宜好用

2019-01-31 14:23

協助小孩戒斷網路成癮 專家：家長自己須做到

2019-01-31 14:22

春節領鉅款 警免費護鈔

2019-01-31 14:21
看更多

熱門文章

畢業就結婚生子撐不住 台中27K女網友想送養1歲子

2019-01-31 12:31

瘦身強國！韓妞「3周狂瘦8公斤」 保證不餓食譜讓網友暴動惹～

2019-01-30 19:01

刮刮樂選號實測「3尾數」都中 網紅：一定要買

2019-01-31 10:18

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

2019-01-31 17:20

快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行

2019-01-31 17:27

冷氣團來襲 明天氣溫驟降10度

2019-01-31 21:23

實測一本刮刮樂可賺多少 中獎率讓他直呼刺激

2019-01-31 13:35

獎落嘉市！幸運兒買鞋獲千萬發票特別獎

2019-01-31 16:43

紅背心事件延燒！林佳龍要台鐵立即停止勉強同仁的活動

2019-01-31 14:46

春節出遊注意！ 留意4狀況讓你大破財

2019-01-31 09:00

影╱反Uber！3千輛計程車包圍行政院 下次擬衝總統府

2019-01-31 16:02

台彩春節加碼8億元 大樂透百萬紅包明天登場

2019-01-31 16:29

春節大樂透加碼明起10天 準備好了嗎

2019-01-31 14:21

大樂透明起加碼360組100萬 威力彩今晚衝2.7億元

2019-01-31 11:08

2020台灣燈會台中市主辦 2021新竹市首度獲選

2019-01-31 12:09

2月星座塔羅運勢：牡羊財運節節高升 雙魚得到貴人相助

2019-01-31 16:48

冷氣團發威 中部以北低溫13度

2019-02-01 05:08

這個病過去常見藍領工作者 現在多是穿高跟鞋的粉領族

2019-01-31 22:44

幸運兒是你？2019星座X血型運勢榜 吊車尾的人盡力也沒回報

2019-01-31 10:32

台大院長任內最後一日 何弘能繳回手機、不辦歡送會

2019-01-31 12:23

麻油、三杯、薑類好補 中醫師建議有這種症頭別吃

2019-01-31 18:04

長照缺「緊急喘息」設計挨批 家總建議放寬急難救助條件

2019-01-31 10:56

影／黑豬末日大戰！禁廚餘？豬農辛酸：產業恐滅絕

2019-01-31 11:01

不滿交通部回應 計程車業者：228前發動抗爭不會客氣

2019-01-31 22:33

常常罵閨蜜，但卻最可靠的星座TOP4　冠軍真的嘴超賤

2019-02-01 00:19

新年想要心想事成？來求鎮海宮七王爺超神靈籤

2019-01-31 12:38

抗議Uber阻生計 計程車慢速繞行政院

2019-01-31 15:37

辣控必吃「酸辣油潑麵」！蔥月有2種湯、4種麵自由配

2019-01-31 17:34

大阪新世界「串炸達摩」 2月底退出台灣

2019-01-31 15:01

AirAsia台北飛大阪首航 來回3千有找

2019-01-31 15:49

異性緣好到讓人眼紅！從生命靈數看你是「命中犯桃花」嗎

2019-01-31 12:12

今日星座運勢／雙子工作積極受肯定 有閒錢可投資

2019-02-01 00:00

這種時尚你懂嗎？女星、超模瘋狂愛穿牛仔褲靴子

2019-01-31 16:04

美得不像話！Nike和adidas為女孩們打造夢幻配色跑鞋

2019-01-31 16:33

全球最賺性感名模 連「金龍」耳環都能輕鬆駕馭

2019-01-31 09:47

台灣三大超有「哏」小編！不認識他們別說你是年輕人

2019-01-31 12:04

下個十年你在哪？ 10年10倍薪不是夢

2019-01-31 13:56

桃機16部X光機安裝完畢 2月2日起中港澳手提行李100％查驗

2019-01-31 18:14

詹惟中解析豬年財運：「進得來，留得住」什麼生肖發大財？

2019-02-01 08:00

北市雙層觀光巴士新增圓山飯店站 2月1日首發

2019-01-31 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top