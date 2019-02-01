大陸冷氣團來囉 吳德榮：今陰冷周末回暖

2019-02-01 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天北台灣天氣陰冷，中南部氣溫略降，明、後天天氣好轉，白天逐日回暖，但到了除夕及年初一又受另一波東北季風影響。

吳德榮表示，最新（31日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日因冷空氣南下，北台灣陰冷、晚間轉乾，沿海、空曠地區最低溫約在12、13度，都會區約在14度，要注意保暖。迎風面北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，大台北鄰近山區的平地也偶爾會飄小雨。中南部雲量稍增、氣溫略降，受到影響較小。

他說，不過周六、日冷空氣減弱，天氣好轉、白天回暖，但早晚偏涼微冷；西半部清晨及外島容易起霧；東半部仍有局部短暫雨的機率。春節期間沒有強冷空氣帶來較低的氣溫，但北台灣天氣變化頻繁，冷暖交替、氣溫起伏很大。

談及春節假期天氣，吳德榮說，除夕及年初一東北季風影響，北台灣再轉濕涼；因水氣很多、中部以北及東半部有明顯降雨，南部也有零星降雨的機率。

吳德榮指出，年初二至初四（下周三至五）東北季風減弱；天氣逐日回暖，西半部晴朗穩定，清晨及外島容易起霧，東半部有局部短暫雨的機率。年初五、六（下周六、日）另有一波鋒面及東北季風影響，迎風面北部、東半部再度轉有局部雨，北台灣轉濕涼，中南部受影響較小。但因屬模式末期的模擬，比較不確定，宜續觀察。

中央氣象局也說，今天受大陸冷氣團影響，北台灣一整天偏涼冷，高溫只有16、17度，與昨天高溫相比有10度左右的落差，其他地區高溫也會下降，中部及花東地區約19至22度，南部仍可到26度，入夜後西半部及宜蘭地區低溫約13至15度，花東及南部地區16、17度上下。