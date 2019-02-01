春節連假空氣品質 一張圖看懂！

2019-02-01 05:08 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



明天就是春節連假，環保署預報連假空氣品質，除夕前（2至3日）天氣穏定氣流停滯。竹苗以北空氣品質為普通至橘色提醒等級（對敏感族群不健康），中部以南空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級（對所有族群不健康），花東地區為良好等級。

除夕及初一（4至5日)因東北季風增強，空氣品質可望好轉。初二至初五（6至9日)東北季風減弱轉為偏東風，竹苗以北空氣品質以普通為主，中南部多為橘色提醒等級。