2/2加碼享9折！愛買進口糖餅、水果禮等68折起

2019-02-01 02:23 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



2/2是春節假期第一天，量販業者預估春節採購人潮將達高峰，加碼新春購物回饋！愛買公關經理王佳慧表示，2/2(六)快樂購會員單筆消費滿2000享9折優惠（以現金抵用券贈送、最高送300元）；刷指定信用卡(遠銀、中信、富邦、凱基…等)加送100元現金券，愛買也在全台分店提供含Apple Pay、Friday錢包、LINE Pay等多元行動支付管道，便利消費者春節採買，並獨家推出刷中信LINE Pay卡享LINE Points 2%回饋。

此外，還有8大春節連假實用品類折扣，包括：即日起至2/4，「進口糖果餅乾禮盒全面68折（賣場標價已為折扣後價格）」、「水果禮盒全面88折」；即日起至2/12「清潔/掃除用品滿500元送50元」，「包裝米/食用油滿299送30元」、「泡麵/麵條/冬粉滿388送40元」，「男休閒褲/西裝褲/男女外套/防風背心單筆滿2000現折200元」、「男/女/童襪滿300元現折30元」。

春節前夕經濟部宣布推出家電舊換新優惠，愛買除配合各縣市政府優惠措施，即日起至2/12，購買一、二級節能標章認證的冷氣及冰箱，加碼響應滿3000元現折300元，折扣無上限。