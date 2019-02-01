周六試燈璀璨亮相！2019台北光之饗宴交管措施

2019-02-01 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



由全聯與台北市政府一同打造、將於2月5日至2月19日於台北市民廣場及仁愛路4段舉行的的「2019台北光之饗宴」，可說是今年農曆春節最令人期待且最有看頭的戶外活動之一，主辦單位除計畫於2月2日夜晚首度試燈，為了維護交通順暢和民眾遊逛的安全，也提前公布相關交通管制措施。

一、市民廣場：

即日起至2月28日止全天車道調整；另除維持假日管制外，活動期間遇非假日晚間19時至22時30分亦進行管制。

二、仁愛路4段(逸仙路-光復南路)：

即日起至2月28日止封閉1線內側快車道，且為因應燈柱設施搭設及拆除作業，2月4日前及2月20至28日之晚間21時至隔日7時封閉內線快車道；另活動期間除2月5日提前至18時，其餘假日18時30分、平日19時起至22時30分封閉內線快車道及公車專用道，南側慢車道改東向西行。行經該路段公車將配合改道，並請駕駛朋友提前改道，配合現場交通指揮人員引導、減速慢行。