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周六試燈璀璨亮相！2019台北光之饗宴交管措施

2019-02-01 02:00聯合報 記者何雅玲╱即時報導

由全聯與台北市政府一同打造、將於2月5日至2月19日於台北市民廣場及仁愛路4段舉行的的「2019台北光之饗宴」，可說是今年農曆春節最令人期待且最有看頭的戶外活動之一，主辦單位除計畫於2月2日夜晚首度試燈，為了維護交通順暢和民眾遊逛的安全，也提前公布相關交通管制措施。

一、市民廣場：

即日起至2月28日止全天車道調整；另除維持假日管制外，活動期間遇非假日晚間19時至22時30分亦進行管制。

二、仁愛路4段(逸仙路-光復南路)：

即日起至2月28日止封閉1線內側快車道，且為因應燈柱設施搭設及拆除作業，2月4日前及2月20至28日之晚間21時至隔日7時封閉內線快車道；另活動期間除2月5日提前至18時，其餘假日18時30分、平日19時起至22時30分封閉內線快車道及公車專用道，南側慢車道改東向西行。行經該路段公車將配合改道，並請駕駛朋友提前改道，配合現場交通指揮人員引導、減速慢行。

「2019台北光之饗宴」活動展區位於市政府站、台北101/世貿站及國父紀念館站之間，大年初一起至元宵節期間，平日下午7點至晚上10點，假日下午6點至晚上10點，現場都將以24萬顆LED燈泡堆疊出華麗盛大的光雕秀，並伴隨著貝多芬、柴可夫斯基、布拉姆斯等古典著名交響樂，呈現視覺與聽覺的饗宴。建議前往遊逛的民眾，多使用大眾運輸系統，利用周邊的國父紀念館站、市政府站、101世貿站等三個捷運站。

「2019台北光之饗宴」光雕裝置於春節前將試燈。圖/全聯提供
「2019台北光之饗宴」光雕裝置於春節前將試燈。圖/全聯提供
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紀念館北市公車

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