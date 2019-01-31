主燈不必是生肖！中市、竹市 接棒台灣燈會

觀光局昨天宣布，二○二○年台灣燈會由台中市舉辦，這是台中在二○一五年後再辦台灣燈會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

交通部觀光局昨宣布，二○二○年台灣燈會由台中市舉辦，這是台中縣市合併升格後，第二度舉辦台灣燈會；二○二一年則由從未舉辦過台灣燈會的新竹市接棒。觀光局長周永暉說，未來主燈都不必是生肖，盼創造特色藝術品、永留當地。

二○二○年台灣燈會原本由彰化縣主辦，但新執政團隊認為籌辦時間太短，因此放棄。觀光局重新評選，苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣四縣市遞件申請，台中市勝出。

台中市長盧秀燕表示，台中花博園區、水湳中央公園或辦過羊年燈會的烏日高鐵站區，都是可能地點，將全力以赴。交通部長林佳龍也在臉書恭喜，表示交通部會與地方合作，讓燈會辦得精采圓滿。

周永暉說，台中市府編列及承諾募集四億元經費，遠高於其他申辦縣市，具優勢，且台中正舉辦的世界花卉博覽會交通配套，已驗證具有觀光外溢效益，可結合周邊苗栗、彰化、南投等景點，規畫一日至三日遊行程，帶動區域觀光發展。

新竹市將首度舉辦台灣燈會，市長林智堅表示，將妥善規畫、全力以赴，讓全世界看見台灣和新竹市的美。

周永暉說，竹市燈會場地預定在舊城區，將配合「步行城市計畫」，在舊城區內各公園綠地布置花燈，同時連結在地產業，創造觀光效益。新竹有古城風華，場地臨近新竹車站、交通便利，加上科技及玻璃產業加持的優勢，是獲得青睞原因。

今年台灣燈會在屏東，主燈是黑鮪魚，是台灣燈會三十年首度不是生肖的主燈。周永暉說，未來主燈都不限用生肖，也不鼓勵一次性主燈，建議創造特色、永留當地，但副燈仍以生肖為主。