這個病過去常見藍領工作者 現在多是穿高跟鞋的粉領族

2019-01-31 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



醫師指出，長期以不良姿勢過度勞動，進而疼痛上身。早期最常見的就是農民、藍領工作者，隨國內產業型態轉變，現在前來門診求助的患者，最多的是上班族，尤其整天穿著高跟鞋的粉領族。 圖／本報資料照片 分享 facebook 新光醫院復健科主治醫師謝霖芬指出，長期以不良姿勢過度勞動，確實會造成骨架變形，進而導致疼痛上門。早期最常見的就是農民、藍領工作者，隨國內產業型態轉變，現在前來門診求助的患者，最多的是上班族，尤其整天穿著高跟鞋的粉領族，10名女性患者中就有2名因為穿高跟鞋而拇趾外翻，導致前蹠痛。

謝霖芬指出，前蹠痛發生部位在腳底前部，腳趾與腳掌相接突起處，可能是單一或多點劇痛，使患者只能用腳板外側踩地才能行走。六成前蹠痛患者，疼痛發生過程是漸進性，較少急性發作，造成的原因很多，最常見的是過度使用，或走路時足底壓力過度集中於蹠骨頭。

前幾年，因前蹠痛來門診的女患者，多是愛穿高跟鞋或尖頭鞋，姆趾外翻或腳趾頭變形，壓迫神經而產生同痛感，但近這幾年，慢跑及步行等看似輕鬆，但對足部衝擊性高的運動盛行，甚至出現紀錄步行數的APP，三五好友可以透過步行數，進行每日排名，前蹠痛危險因子多了一項，就是「走太多路」。

面對這些前蹠痛患者，謝霖芬指出，除局部減壓治療及注射消炎藥，最重要的是針對造成蹠痛的原因加以根除，若不予以矯正，前蹠痛隨時會再找上門。

通常謝霖芬建議患者，不要過度使用同個施壓點，如因上班所需，必須每天穿高跟鞋站立的櫃姐，工作時，盡量能坐下來就要坐著，站著時也要記得改變施壓位置。下班回家後，可透過按摩或伸展運動，減輕足底壓力。

至於慢跑及步行愛好者，運動前記得暖身，並準備適合自己腳部的運動鞋，可加裝鞋墊，讓施壓位置平均分布，也避免運動時腳跟肌腱過緊，也要切記運動量不能過多，每天步行數不可超過一萬步，建議偶爾也可以改變運動方式，游泳及騎腳踏車，這些都是避免過度使用足底的運動。