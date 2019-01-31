不滿交通部回應 計程車業者：228前發動抗爭不會客氣

2019-01-31 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



3000輛計程車今天下午包圍行政院。記者侯俐安／攝影 分享 facebook 3000輛計程車今天下午包圍行政院抗議交通部忽視Uber租賃車影響生計，交通部晚間發布新聞稿表示，已研擬強化小客車租賃業與計程車分業管理之法規修正草案，並積極與兩業溝通，後續將朝維持兩業公平營運秩序方向加速辦理。不過小黃業者難以接受，強調已經溝通很久，抗爭行動勢必升級，二二八前將發動不定時抗爭，「到時就不會客氣了」。

交通部表示，為提供民眾安全可靠、優良品質之運輸服務，交通部將在落實租賃車與計程車分業管理之公平營運秩序中，持續輔導關懷計程車提升服務品質及競爭力。交通部已研擬相關措施，未來將與地方公路主管機關共同合作，讓民眾有感於計程車車輛、駕駛人、服務品質之進步與提升。

交通部表示，政府有責任確保乘客、消費者安全及好品質的乘車環境，也有責任維持產業市場的公平競爭。來自全球各種新型態之乘車服務模式推陳出新，任何商業營利行為均受政府監管，交通部已研擬相關配套方案，將持續通盤檢討相關法令，以提升計程車整體服務品質。交通部將持續秉持以人為本之服務理念，讓汽車運輸業提供乘客優質之交通運輸服務。

台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉表示，交通部的回應不痛不癢，「應該也沒什麼好溝通了」，他指出，交通部去年11月就已提出修正草案，交通部前部長吳宏謀承諾選後就公告，計程車業已經溝通很久了，這次交通部的回應，駕駛們無法接受，抗爭行動勢必會升級，「下一個連假也不遠」，不排除二二八連假前就發起不定時抗爭，「到時可能就不客氣了」。