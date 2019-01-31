「進廠微修」美美過年 別忘三要五不

2019-01-31 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



今年農曆春節有9天連假，不少民眾想趁機神不知鬼不覺「變臉」或修飾身材。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

春節有九天連假，不少民眾趁機神不知鬼不覺「變臉」或修飾身材。

台灣皮膚暨美容外科醫學會及台灣整形外科醫學會提醒，民眾可記住「三要五不」，三要：要多想、要多問、要多看；五不：不聽信誇大不實廣告或推銷、不貪小便宜、諮詢問診與手術盡可能不要同一天進行、不同時接受多種手術、非必要不要採深度靜脈麻醉。

台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長蔡仁雨說，民眾選擇美容醫學機構前，應認明醫策會品質認證的「紅綠」標章。確認專科醫師是否有美容醫學背景，兼顧安全及品質；民眾也應清楚自身需求，與醫師充分溝通再執行治療，避免產生過度或不當治療。

台灣整形外科醫學會理事長陳建宗也提醒，治療前應詳細向醫師詢問治療方式、效果、可能風險、副作用及併發症，同時告知醫師自己已有的相關疾病或用藥，治療前也要有充分的睡眠，才能安心地接受治療。

至於「三要五不」的就診注意事項，「三要」包括：要多想、要多問、要多看，也就是就診前多深思熟慮，前往接受治療前多蒐集資訊，多看相關訊息保障自身就醫安全。

「五不」則包括：不聽信誇大不實的廣告或推銷、不貪小便宜而購買個美容療程或特惠方案、諮詢問診與手術盡可能不要同一天進行、不要同時接受多種手術、非必要不要採深度靜脈麻醉。

●醫策會美容醫學品質認證通過機構查詢：https://goo.gl/65pyYr