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冷氣團來襲 明天氣溫驟降10度

2019-01-31 21:23聯合報 記者陳智華╱即時報導

天氣持續變變變。今天白天有陽光，相當溫暖，但鋒面通過，冷氣團來襲，明天氣溫要驟降10度了。

氣象局臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局稍早貼文指出，今天下半天起隨著鋒面通過及冷氣團南下，北部及東半部降雨機率將逐漸增高，各地也轉為涼冷的天氣。

預測今晚至明(2月1日)清晨中部以北及宜蘭低溫約13至15度，其他地區約16至18度，北台灣一整天偏涼冷，高溫僅１6、17度，與今天高溫相差約10度，其他高溫也下降，中部及花東地區約19至22度，南部約22至26度，需適時增添衣物。

氣象局說，至於周六、下周日（２日、３日）大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地白天感受舒適至溫暖，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。

下周一、下周二（４日、５日；除夕、初一）鋒面通過及東北季風增強、影響，北部及東北部天氣較涼、中南部及花東地區早晚涼；北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區也有局部短暫雨。

下周三至下周五（６日至８日；初二至初四）東北季風逐漸減弱，天氣趨穩，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

９日、１０日（初五、初六）另一波東北季風南下，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲到晴的天氣。

冷氣團來襲，明天氣溫驟降10度。圖╱中央氣象局提供
冷氣團來襲，明天氣溫驟降10度。圖╱中央氣象局提供
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未來幾天，氣溫變化大。圖╱中央氣象局提供
未來幾天，氣溫變化大。圖╱中央氣象局提供
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冷氣團氣象局

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