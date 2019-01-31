廚餘養豬登記今到期！初步統計約4成 明公布最終數據

2019-01-31 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



廚餘養豬為非洲豬瘟主要傳播途徑之一，非洲豬瘟中央災害應變中心日前要求國內所有廚餘養豬場，在1月31日前向環保署登記檢核，否則就需轉用飼料或退場，違者將可處1200元至6000元罰鍰，由於今是最後期限，環保署初步掌握，國內1873家廚餘養豬場，已約800多家通過檢核，由於各縣市統計到今天凌晨，農委會明天上午將公布正確數據。

黃金城表示，農委會掌握原始廚餘養豬場為2045家，目前清查後總計為1873場。不過，對於有多少家數通過檢核、改用飼料、願意離牧，又有多少不表明態度的「黑數」，黃金城表示，各縣市仍在統計，明天上午將公布正確數據，目前初步掌握通過檢核的家數，包含環保署登陸列管的357場，共約800多場，但仍有多個縣市尚未回報。

黃金城強調，明起農委會、環保署將加強查緝，由於早在去年11月起就開始宣導，若未完成檢核就必須改用飼料或離牧，若要離牧、改用飼料，也會給予補償金，「現在不是勸導期、也不是說明期」，違者可依廢清法處1200元至6000元罰鍰。

另外，針對國台辦表達非洲豬瘟已有控管且沒有延燒，黃金城表示，大陸近一、兩周確實沒有再向世界動物衛生組織（OIE）報告，但不能確定是否為有效控制，防檢局只能從入境台灣被驗到的豬肉是否帶有核酸的頻率與數量來研判，例如一、兩個月才驗到一件，才會認為疫情趨緩。

黃金城表示，這波非洲豬瘟感染大陸豬隻達到三至五成，若三成就是一億多頭豬、五成就是兩億多頭豬，由於數量龐大，無法從國台辦的談話中臆測是否有效管控或疫情緩和。