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財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

麻油、三杯、薑類好補 中醫師建議有這種症頭別吃

2019-01-31 18:04聯合報 記者簡浩正╱即時報導

剩不到一周就要過年了，年節喜氣洋洋，家家戶戶大魚大肉。家中有長者或慢性病患，中醫師建議，過年期間應避免吃生冷食物，也別吃的太過燥熱，可多攝取山藥、黑木耳，並減少大餐份量、將部分年菜改良成藥膳，闔家過好年。

醫師吳明珠指出，如果長者有氣喘、上呼吸道感染等，過年期間不能吃的太補，進補前先清熱、袪濕，可先喝些四神湯，讓脾胃比較平和。 

吳明珠說，中醫養生建議「春夏養陽，秋冬養陰」，冬天若吃得過度溫熱燥補，熱能積在體內，過盛消耗體內陰氣，身體反而變虛。此時準備年節食材，可加入山藥、白木耳、芝麻等溫和食材。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗則建議，年節佛跳牆、蹄膀等「大菜」別準備過多，並增加清爽小菜，如黑木耳、高麗菜乾、金針菇等，清炒或涼拌皆適宜；雞腿改用滷的，減低油膩感。

年節團聚，吳明珠建議，部分佳餚可改良成藥膳，如砂鍋魚頭、雞湯等，可改為歸耆參燉雞湯、山藥羊肉湯，黃耆可補氣益肝，當歸補血，羊肉有補虛、開胃健力等功效。

陳潮宗則建議，可以酸菜肚片湯、芥菜湯等取代火鍋，讓脾胃緩和；慢性病患者應避免麻油、三杯、薑類，麻油性質甘涼，加薑等高溫烹煮，容易上火燥熱。

陳潮宗提醒，家中若有長者或慢性病患者，若外出遊玩時請避免高山或低漥地區，因長者免疫力較低，容易出現感冒、過敏性鼻炎等症狀。

醫師指出，慢性病患者應避免麻油、三杯、薑類，以免上火燥熱。圖／本報資料照...
醫師指出，慢性病患者應避免麻油、三杯、薑類，以免上火燥熱。圖／本報資料照片
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